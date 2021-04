El día que Erik Roberto fue ‘detenido’ por manejar tomado

El integrante de El Charro y la Mayrita no le hizo caso a su esposa y sufrió las consecuencias

El cantante mexicano manda importante consejo a los hispanos Aparece un video de Erik Roberto integrante de El Charro y la Mayrita, donde simula una grabación en que por no hacerle caso a su esposa, termina teniendo problemas con las autoridades, ya que fue detenido por manejar alcoholizado y al final manda consejo a los hispanos. Anteriormente el Charro como es conocido el cantante mexicano, fue víctima de las críticas por parte de los internautas, ya que en unos de sus videos Erik, ofendió a los mexicanos, llamándolos pueblos pulgosos, a pesar de que ofreció disculpas, muchos aún no pueden olvidar lo que dijo. El Charro no obedece a la Mayrita En el video compartido en su canal de YouTube, El Charro y la Mayrita se encuentran en la cocina de su hogar, cuando de pronto los amigos del cantante le llaman por teléfono para invitarlo a tomarse unas cervezas con ellos, por lo que su esposa se mostró molesta por eso. “Pero porque no te quedas aquí, te las echas aquí, ¿Por qué tienes que salir siempre?”, dijo su esposa molesta, a lo que el Charro respondió: “Trabajé toda la semana, vengo cansado”, por lo que Mayra Torres, le reclama que siempre maneja tomado. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Erik Roberto detenido ebrio: “Soy bueno para conducir” Los reclamos de su esposa, hizo que el cantante que ofendió a los hispanos, se levantara de la mesa y le dijera: “eso es lo que más me revienta, tú sabes que soy bueno para conducir, ¿Cuántas veces hemos salido de las fiestas y manejo bien?, no me estés fregan… quédate aquí”. Ya cuando se disponía a salir de su hogar, Mayra Torres hace un nuevo intento para que el Charro se quede en la casa: “Por última vez Erik, no te vayas allá afuera corres peligro, yo aquí te acompaño, pero toma aquí con nosotros, quédate por favor”, “son mis amigos ocupo relajarme un poquito”, le respondió el mexicano.

“Nada mas vine a tomarme un par de cervezas” Ya estando con sus amigos al charro le vuelve a marcar su esposa por teléfono celular, y Erik Roberto le contesta: “no me hables ahorita por favor, no pasa nada nomás vine a tomarme un par de cervezas, déjame en paz, y acuérdate que aunque esté borracho yo sé manejar muy bien, no me estés molestando”. Luego en la grabación se observa cómo el protagonista empieza a ingerir bebidas alcohólicas, sin pensar en las consecuencias que esto tendría más adelante, ya que como se puede ver, fueron muchas cervezas las que se tomó, en la estadía con sus amigos. Archivado como Erik Roberto detenido ebrio El Charro y la Mayrita.

El Charro es detenido por manejar alcoholizado Ya saliendo de restaurante donde estaba tomando las bebidas alcohólicas Erik, un agente de la policía lo observa salir ebrio y cuando empieza a conducir en ese estado inmediatamente sale atrás de él, para verificar si en verdad estaba borracho. Cuando el esposo de Mayra Torres notó la presencia de la policía, inmediatamente, se preocupó, y comenzó a meterse a la boca dulces de menta y se cepilló los dientes, para disimular el aliento a alcohol, que tenía por beberse esas cervezas en el restaurante. Archivado como Erik Roberto detenido ebrio El Charro y la Mayrita.

Erik Roberto en problemas Cuando el agente policiaco detiene al cantante mexicano que ofendió a los hispanos, lo bajó del vehículo para realizarle las pruebas donde comprueban si la persona que va conduciendo esta embriagada, por lo que Erik Roberto se vio un poco asustado. Y justo cuando el cantante estaba más nervioso por estas pruebas de los policías, el agente le pide que levante el pie, para mantenerse para con un solo pie por cierto tiempo, pero el mexicano no pudo realizarla y fue cuando le colocaron las esposas para llevárselo detenido y mientras ocurría decía: “No tomé mucho, déjeme ir”. Archivado como Erik Roberto detenido ebrio El Charro y la Mayrita.

El consejo del Charro Al final Erik Roberto confirmó que este video lo realizó para dar una lección a los hispanos y que aprendieran la lección. El Charro dijo que se basó en una situación de un primo suyo, donde su esposa le decía que no saliera a tomar fuera, pero el joven ya había estado saliendo cada fin de semana, por lo que no le hizo caso a su esposa y lo paró la policía. “Este primo que les platico, perdió su licencia de troquero, perdió su trabajo, tuvieron que entregar los vehículos, que él no pudo recuperar su trabajo, y probablemente nunca más va a poder manejar comercialmente, tenemos que hacer las cosas responsablemente, yo no soy nadie para decirte no tomes, si lo vas a hacer hazlo en tu casa”, dijo el Charro. Archivado como Erik Roberto detenido ebrio El Charro y la Mayrita.

¿Quiénes son El Charro y la Mayrita? Erik Roberto Torres y Mayra Torres son una joven pareja con más de 10 años de matrimonio. La pareja de hispanos han inspirando a miles de matrimonios a vivir una vida mejor. Ya que constantemente publican videos sobre las cosas cotidianas que suelen vivir las parejas. También se tiene entendido que Erik y Mayra de El Charro y la Mayrita, radican en Terrell Texas con sus tres hijos Valentina, Erik y Amalia. Erik Roberto mejor conocido como el Charro es un cantante de música ranchera, que se hizo famoso por ofender a los hispanos llamándolos pueblos pulgosos. Archivado como Erik Roberto detenido ebrio El Charro y la Mayrita.

El Charro y la Mayrita desmienten rumores de que se están divorciando En una grabación que subieron a su perfil de red social, se puede como Erik y Mayra se están abrazando y confirmando que los rumores de su divorcio son totalmente falsos, ya que se les puede ver besándose y bailando juntos en el video publicado en su cuenta. En el clip se puso un encabezado que dice: “Por ahí está corriendo el chisme que Mayra y yo nos estamos divorciando”, esto debido a los constantes videos donde simulan su separación, pero han aclarado que solamente realizan las grabaciones para aconsejar a los hispanos. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Rumores de divorcio Ante los rumores sobre su posible separación, El Charro y la Mayrita, dan la cara y salen a desmentir estos falsos rumores: “Por ahí se esta rumorando que Mayra y yo nos estamos divorciando, mientras tanto ella y yo seguimos bailando”, dijo Erik mientras abrazaba a Mayra. “Y yo lo sigo amando más que nunca”, fueron las palabras de Mayra Torres, afirmando que los rumores que salieron a la luz en las redes sociales son falsos, y culminan la grabación dándose un beso cada quien, primero en la mejilla y después en la boca, como todo buen matrimonio. Archivado como Erik Roberto detenido ebrio El Charro y la Mayrita.