“Soy un coyon para las inyecciones”, escribió el cantante Charro y la Mayrita coyon inyecciones. El cantante hispano Erik Roberto, mejor conocido como el integrante del Charro y la Mayrita, compartió en las redes sociales un video donde se puede observar que le están aplicando una inyección en una clínica, pero al Charro se le ve un poco nervioso y confiesa que es un ‘coyón’ para las inyecciones. Fue a través de su cuenta de Instagram donde el cantante hispano que alguna vez ofendió a los mexicanos, subió la grabación donde le están aplicando una vacuna en el brazo, el cual se le puede ver bastante nervioso, incluso cuando le tomaron la temperatura. El Charro afirma ser un ‘coyón’ para las inyecciones “Soy un coyón para las inyecciones. Por eso amo y respeto mucho a la Mayrita que aguantó tres cesáreas para hacerme padre de tres bellezas @lamayrita89″, fue el encabezado del clip compartido donde confiesa tenerle mucho miedo a las agujas tal y como se le ve en la grabación. Cabe recordar que Erik Roberto alguna vez en sus famosos videos que publica en su perfil de red social, ofendió a todos los hispanos, llamándolos “pueblos pulgosos”, ya que menciona que esas personas que van a los Estados Unidos solo para drogarse y malgastar el dinero no deberían de llegar.

Charro coyon inyecciones: Estaba nervioso Durante la grabación donde estaba filmando su esposa Mayra Torres, se le puede ver al cantante hispano Erik Roberto bastante nervioso por la aplicación de la inyección que recibiría en el brazo, incluso cuando la Doctora le toma temperatura en el cuello, este hace un grito de nervios. Luego el momento llegó y fue cuando Erik se levanta la manga de su camisa para alistarse, ya que la Doctora ya tenía preparada la vacuna que le iba a aplicar al Charro en su brazo izquierdo, por lo que el mexicano solo podía sonreír, pero a causa de los nervios que le provoca esta situación.

Charro coyón inyecciones: El momento de la inyección Luego de subirse la manga de su camisa, el personal medico que le aplicaría la inyección le pregunto al Charro si quería ver cuando esta lo inyectara, a lo cual el cantante respondió inmediatamente que no, y se volteó para el otro lado, para no observar el momento que tanto terror le causó. Entonces fue cuando por fin lo inyectaron, pero de una manera bastante rápida, lo que ocasionó que derramara un poco de sangre de su brazo, y por tal motivo la Doctora le colocó una cinta para que dejara de tirar sangre, y comenzó a limpiarle en el área donde se la aplicó. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Charro coyon inyecciones: Seguidores atacan a la Doctora Tras ver como le aplicaban la vacuna al Charro quien sufrió mucho en ese momento, varios seguidores de la cuenta El Charro y la Mayrita, comentaron al respecto, evidenciando a la Doctora de no poner bien la inyección, afirmando que por tal cosa su brazo comenzó a sangrar bastante. “Esa doctora no sabe inyectar lo metió muy rápido por eso sacó mucha sangre”, “no es buena para poner vacunas tenía que aspirar para ver si no tenía sangre no buena “, “No tiene por qué sangrar”, “Muy brusca, yo como que vi que no le puso nada”, “Esa doctora andaba en sus días”, “Yo como que vi que no le puso nada chequen bien el video”, fueron algunos comentarios.

Charro coyon inyecciones: Continúan las criticas a la trabajadora de la salud “Esa enfermera ni estilo tiene primero tiene que checar que no tenga aire la inyección, segundo limpiar el área de la inyección lo cual lo hizo, tercero ponerle algodón rápido para que no salga mucha sangre de la inyección y rápidamente ponerle la curita, no tiene nada de gracia esa mujer lo hizo de muy mala gana no tiene gracia”. “Medio salvaje la enfermera”, “Pero eso no le colocó nada toca mirar bien la jeringa y la forma de colocarla pura mentira”, “Wow le puso la curita y no le limpió la sangre, lo hizo después”, “Te puso horrible la inyección”, “¿porque tanta sangre?”, “Esa doctora inyecto con odio!!! Dios mío que brusca inyectando!!! Pobre los niños que lleguen a sus manos”.

Charro coyon inyecciones: Critican al Charro por su mascarilla La mayoría de las personas conocen el problema por el que vive el mundo entero a causa de la pandemia del coronavirus, y la importancia de llevar siempre la mascarilla para poder evitar contagios, en esta ocasión los internautas le recordaron eso al Charro por no traer bien puesta su cubrebocas. “Máscara sobre la nariz no debajo, no cumple ningún propósito como ese”, “Y con la mascarilla mal puesta”, “Pero póngase la máscara bien charro tiene la nariz de fuera”, “¿De qué sirve la mascarilla si trae la nariz de fuera?”, “¿Por qué tenías la mascarilla debajo de la nariz charrito cuídate”.

El cantante en un Salón de Belleza Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de un millón 200 mil seguidores, El Charro que ofendió a inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, compartió un video que está a punto de llegar a las 200 mil reproducciones en donde presume su visita a un reconocido salón de belleza. “Amigos, ya me arreglaron mi primer cejita y ya vas con la segunda”, comentó Erik Roberto dirigiéndose a Alba, la persona que le está haciendo “arreglitos” en las cejas. El cantante mexicano, quien realizó una transmisión en vivo de este proceso, mira con atención cómo va quedando todo. (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Erik Roberto confiesa que sufrió estrés Cuando nadie lo esperaba, Erik Roberto confesó que en 2017 sufrió mucho estrés luego de que su hijo fuera diagnosticado con autismo: “En esa época estábamos haciendo otros proyectos, comprando un terreno y fue una época de mucho estrés, el 2016 y 2017”. A pesar de la incomodidad del proceso de arreglarse las cejas, El Charro seguía comentando con las personas que estaban al tanto de su transmisión en vivo, a quienes les compartió que, debido al estrés, se le cayeron sus cejas y solamente le quedaron “tres pelitos”.

Se colocó la mascarilla Para algunas de sus presentaciones musicales, El Charro tuvo que tomar prestado maquillaje de su esposa, La Mayrita, para disimular su falta de cejas: “Hasta que ella misma me investigó y entendimos que hay este proceso que se llama microblanding”. Antes de cualquier cosa, el cantante mexicano que ofendió a inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, aseguró que este procedimiento es tanto para hombres como para mujeres, por lo que no dudó en recomendar a sus seguidores que asistan al salón de belleza. Archivado como: Charro y la Mayrita coyon inyecciones.

“Me ha tocado romper, o tratado de romper, muchos paradigmas” Ahora, Erik Roberto compartió que se siente muy contento con la labor que ha hecho con su esposa, La Mayrita, quien recientemente confesó que padece depresión y ansiedad, pero también por la labor que ha hecho él como hombre latino y como mexicano. “Me ha tocado romper, o tratado de romper, muchos paradigmas de lo que es ser hombre latino, del mexicano, y uno de ellos es esto, que el hombre puede verse guapo, puede hacerse sus ‘arreglitos’, yo me estoy haciendo esto y no se los oculto, no me siento avergonzado”. Archivado como: Charro y la Mayrita coyon inyecciones.