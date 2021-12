Charly López revela inesperada verdad de Ingrid Coronado

Confiesa que la conductora le fue infiel dos veces

Dice que le fue infiel con un reconocido futbolista ¡Se le va a la yugular! El cantante y ex Garibaldi, Charly López sorprende al revelar en el programa ‘De Primera Mano’ que su ex pareja, la conductora Ingrid Coronado, le fue infiel en más de una ocasión, pues aseguró que la presentadora mexicana tuvo una relación extramarital con un famoso futbolista. Fue a finales de los años 90 cuando el cantante Charly López y la expresentadora de ‘Venga la alegría’ Ingrid Coronado habían iniciado una relación, la cual lamentablemente terminó en el año 2004, provocando no solo el distanciamiento de la pareja, sino también múltiples riñas y discusiones. ¿EL MATRIMONIO DE CHARLY LÓPEZ TERMINÓ POR INGRID CORONADO? Tras esto, el ex Garibaldi ha decidió contar toda la verdad en torno a su matrimonio con Ingrid Coronado, confesando al programa mexicano ‘De Primera Mano’, que la presentadora y ex de Fernando del Solar le había sido infiel no una vez, si no dos veces, de las cuales él se enteró. Mediante la cuenta de YouTube del programa, se logra ver la extensa entrevista que tuvieron con el cantante, y fue ahí mismo en donde el conductor Gustavo Adolfo Infante le cuestionó al ex Garibaldi si su matrimonio había terminado por culpa de la presentadora.

CHARLY LÓPEZ REVELÓ QUE INGRID CORONADO LE FUE INFIEL Al inicio de este encuentro, el periodista Gustavo Adolfo Infante, conocido por ser directo con sus preguntas, le cuestionó sin tapujo alguno a Charly López si se divorció de ella porque le había sido infiel: “¿Te divorciaste de Ingrid Coronado porque te fue infiel con un famoso futbolista?”. Esta pregunta causó un gran shock en el cantante, quien jamás se hubiera pensado que alguien sabía esa información, y un poco sorprendido, él le pregunta al presentador cómo es que lo sabía, sin embargo, terminó corroborando esos datos y afirmó que esa había sido la razón.

EL FUTBOLISTA CON EL QUE LE FUE INFIEL INGRID CORONADO YA ESTÁ CASADO “¿Y de dónde sacas eso?”, le pregunta con una sonrisa nerviosa, y tras ser orillado por el presentador ‘De Primera Mano’, el cantante ya no parecía saber si quiera a dónde voltear, a lo que Gustavo Adolfo le dice: “¿Si o no? Te puedo decir el nombre”, a lo que a Charly López no le quedó de otra más que confesar: “Este… no, no, es un hombre casado, con todo respeto, y pues sí, sí fue cierto, yo lo conozco y sé que es un hombre casado”, sin embargo la bomba llegaría cuando el cantante confesó que Ingrid Coronado no solo le fue infiel con ese futbolista, sino también con otro.

EL CANTANTE CONFESÓ QUE INGRID CORONADO LE FUE INFIEL DOS VECES “Y no nada más con él, sino también con otra persona que trabajaba con ella en la televisora, no con un ejecutivo, fue con alguien que llevaba las ventas de un programa que estaba de hecho con Fernando del Solar”, tras esto, Charly López que fue él mismo quien se dio cuenta de que Ingrid Coronado le fue infiel. “Me di cuenta cuando un día se van de viaje, porque se van de viaje mucho con ellos, y yo lo agarro, y no me esperaba Ingrid en el aeropuerto, y yo estaba viendo como bajaba con ella y todo el equipo, lo agarré del hombro, lo acerqué y le dije ‘tú sabes que ella es casada, tu te vuelves a acercar y te rompo las patas, así le dije”, expresó.

A PESAR DE QUE CHARLY LÓPEZ DIJO QUE PERDONÓ A INGRID POR INFIEL NUNCA LOGRÓ DAR VUELTA DE PÁGINA El ex Garibaldi, Charly López, señaló que cuando pasó ese acontecimiento, Ingrid Coronado rápidamente le pidió disculpas, sin embargo el cantante las aceptó pero en realidad nunca pudo perdonar, y que fue por eso que decidió continuar con los papeles de divorcio: “Cuando llegamos a la casa me dice ella ‘perdóname, la regué, discúlpame’, y yo solo asentí, pero la verdad es que nunca la perdoné y por eso es por lo que siguió el divorcio” confesó Charly López al revelar que Ingrid Coronado le fue infiel dos veces.

EL FUTBOLISTA CON EL QUE INGRID CORONADO LE FUE SUPUESTAMENTE INFIEL ERA SOLTERO Posteriormente a estas tremendas declaraciones, en donde reveló que Ingrid Coronado le había sido infiel en dos ocasiones, Charly López sí sostuvo que por favor no dijeran el nombre del futbolista, ya que era muy conocido y actualmente tiene esposa e hijos: “Sí, por favor, y es que la verdad es que está casado, y es un excelente ser humano”, comenta el cantante, “Aquí el tema es que él estaba soltero en ese momento y ella (Ingrid Coronado) no lo estaba, el tema no es de él, ya está casado y yo lo respeto mucho, es un gran futbolista y yo le tengo mucho aprecio, yo no diría el nombre porque él no tiene la culpa”, aseguró.

CHARLY LÓPEZ CONFIESA QUE SU HIJO LO TIENE BLOQUEADO Tras confesar que Ingrid Coronado le había sido infiel dos veces con un empresario y un trabajador de la empresa televisora en la que la presentadora trabajaba, Charly López confesó que su hijo Emiliano López lo tiene bloqueado de sus redes sociales y de su número, por lo que no puede comunicarse con él. “Me bloqueó”, confesó con su celular en la mano, “Y es que, cuando alguien te bloquea es por algo, porque no quiere saber nada de ti, todo esto (mensajes) son cosas que yo le he mandado a mi hijo, le platico y le mando mensajes que en algún punto cuando me desbloquee los va a escuchar y le platico mi día a día”.

EMILIANO DICE QUE NO QUIERE VER AL CANTANTE El ex Garibaldi, Charly López confesó que el joven, hijo también de Ingrid Coronado, pareciera que había tomado partido por su madre, ya que a pesar de que el cantante lo ha invitado en varias veces a sus presentaciones, en su recorrido 90s Pop Tour, él no asiste. “Lo invité yo a lo del Pop Tour, por medio de Moni, le dije ‘dile que lo invitas para que sea sorpresa, dile que tú compraste los boletos’ y ella me dice ‘no le puedo mentir’, a lo que yo le digo ‘pues dile que soy la sorpresa y que Garibaldi se va a presentar y él le dijo que no quería ir y que no me quería ver, pero que lo iba a pensar”, dijo.

A PESAR DE LOS ESFUERZO DE CHARLY LÓPEZ, EX GARIBALDI, CON SU HIJO, EL JOVEN NO QUIERE VERLO Sin embargo su hijo se mantiene firme y ha optado por no ir a ver al cantante: “Al otro día le habla Moni y le pregunta qué había decidido, ‘tu papá dice que no tienes que hablar con él, o sea no tienes nada que hacer, solo él pide que vayas a ver el espectáculo porque está padrísimo y quiere que lo veas en acción”. Lamentablemente el joven se negó a ir a lo que Charly López, quien confesó que Ingrid le había sido infiel, pero que había decidido respetar esa decisión: “Yo lo respeto, es mi hijo pero tú no puedes rogar a nadie por amor, es el amor de mi vida, pero si él no entra en conciencia y dice ‘tiene una bronca mi papá y mi mamá que no es mi bronca ¿por qué me la estoy comprando yo?”, finalizó esta parte de la entrevista.

SEGUIDORES SE PONEN A FAVOR DE INGRID CORONADO Ante este video, en donde Charly López, ex integrante de Garibaldi confesó que Ingrid Coronado le había sido infiel y por eso terminó su matrimonio, diversos comentarios comenzaron a llegar, en donde seguidores se mostraron bastante neutros, aunque algunos se pusieron en el lugar de la conductora: “Mientras que Ingrid solventó todos los gastos que él tenía que cubrir en su momento, la apoyó incondicionalmente y jamás se quejó de sus supuestas infidelidades, que poca que ahora salga en televisión tratándola de mala madre, mientras que él era empleado de la Barbie, seguramente ganando millones y sin dar un peso, y además, en su mundo de antros no le haya puesto el cuerno a Ingrid en más de una ocasión y ahora sale con que es la víctima y un padre ejemplar”, comentó una seguidora. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.