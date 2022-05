A un año de la muerte del cantante Ray Reyes, tal parece que siguen los problemas en el grupo Menudo

En reciente entrevista, Charlie Massó habla de la demanda de Johnny Lozada

“Es incómodo”, confesó el intérprete, con más de 40 años de carrera artística

¿Sigue el pleito entre Ex Menudos? A un año de la muerte del cantante Ray Reyes, tal parece que siguen los problemas en el grupo Menudo, pues en reciente entrevista, Charlie Massó habló de la demanda de Johnny Lozada, quien fuera su compañero en esta famosa agrupación musical.

Nacido el 13 de junio de 1969 en Santurce, Puerto Rico, Carlos Javier Rivera Massó (su nombre verdadero) ingresó a Menudo tomando el lugar de René Farrait Nieves. Luego de abandonar la banda, viajó a México para trabajar como actor y cantante en Televisa. Años después, formaría parte de El Reencuentro con algunos de sus excompañeros.

¿Por qué se pelearon Charlie Masso y Johnny Lozada?

De acuerdo con información de People en español, en una entrevista que concedió en diciembre del año pasado, Johnny Lozada negó tener algún problema de tipo legal con Charlie Massó: “No ha quedado en nada. Eso es lo que no entiendo, todo el mundo sigue dándole vueltas a algo que nunca ha pasado” (refiriéndose a problemas legales).

Fue en el 2020 que Johnny le habría pedido a Charlie que lo demandara ante los tribunales para así poder defenderse de las acusaciones de fraude que le ha hecho: “No he hecho nada malo, él puede decir todo lo que quiera pero las palabras se las lleva el viento. La gente sabe quién soy, que no tengo problemas con nadie y no soy capaz de robarle nada a nadie, es una acusación totalmente falsa y mal fundada”.