El padre de Charles, era un coronel del ejercito que no gozaba de buena reputación debido a su mala conducta. Incluso nunca reconoció a Charles como su hijo y por esto nunca recibió su apellido, el cual era Scott. Charles obtuvo su apellido de William Manson, un hombre con quien su madre estuvo casada por un corto tiempo.

Charles Milles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. En un principio el niño no tuvo nombre. Fue hasta después de un tiempo que su madre decidió llamarlo así. Su madre era Kathlen Maddox, una joven de tan solo 16 años, quien había escapade de su casa por la represión que vivía en su casa debido al extremo cuidado religioso de sus padres.

Luego de salir de prisión, Kathleen volvió y se llevó a Manson sin rumbo. Los dos viajaban de un lado al otro sin tener una vida estable. Durante esos recorridos, Charles aprendió a delinquir. Un día, Kathleen conoció a un hombre del cual se enamoró perdidamente, y este no aceptó a Manson.

Su madre quien no quería perder a su nuevo amor, entrego a Charles ante un tribunal y de allí lo trasladaron para un hogar para niños en Indiana. Su madre lo visitaba esporádicamente con la promesa de que lo sacaría de ese lugar, pero eso nunca ocurrió.

Desde muy joven Charles pasó gran parte de su vida tras las rejas. Tanto que estas temporadas en la cárcel se volvieron “normales” para él. Era como su escuela cada vez que entraba y salía de prisión. Incluso le decía a los guardias que no quería salir en libertad porque afuera no tenía un hogar.

Para el año 1967, Manson tenía un apetito especial por las mujeres y lograba manipularlas a su antojo. Tenía un poder de convicción muy grande y pronto convenció a varias de vivir con él y aceptar la poligamia. En poco tiempo, logró tener un grupo no solo de amantes sino también de fieles seguidoras que escogieron su ideología como estilo de vida.

Todo esto bajo una ideología racista donde el que entrara, debía cumplir conciertas condiciones como no ser de raza negra. Y permanecer puros a juicio de su ideología, la cual era de promiscuidad y sentimientos de odio por el mundo fuera de la secta. Los seguidores de Manson estaban prácticamente hipnotizados.

En la Familia había reglas que eran estrictas como que la persona que entrara, no era libre de salir pues tenía amenazas de muerte si eso se llegara a presentar. También tenían que pagar por entrar al grupo, cumplir la ordenes de Manson sin derecho a refutar y amenazas constantes.

Charles Watson, era un estudiante honorable y un gran atleta. Lamentablemente perdió dirección cuando inició en las drogas y después conoció a Manson que lo integró a la familia. Bobby Beausoleil, de familia católica pero empezó a delinquir a los 15 años. En la lista y con problemas similares que los hacían vulnerables, también estaban Steve Grogan, Bruce Davis, Linda Kasabian y Lynett Fromme, quien no estuvo implicada en los asesinatos pero que fue la más leal de las seguidoras de Manson hasta el día de su muerte. Archivado como: Charles Manson, líder de la Familia Manson ( Audio Episodio #2 Crímenes de Terror).

1.- Charles Mason no tuvo nombre durante las primeras semanas de su vida. La infancia de Wason fue muy complicada, su mamá era una adolescente y, según rumores, durante este tiempo fue identificado como el niño sin nombre.

Vendido por jarra de cerveza

3.- Fue vendido por una jarra de cerveza cuando era un niño. Esta información la ofreció CNN, que incluyó además datos de que un tío de Charles investigó quién era esa mujer y fue a recuperar al pequeño Charles para regresarlo a casa.

4.- Mason aprendió a manipular con libros de autoayuda. Pasó mucho tiempo en prisión a lo largo de su vida y allí se encontró con libros de ayuda como How to Win friend and Influence People, que le ayudó a sus seguidores a unirse a su culto y a ser una serie de cosas en su nombre.