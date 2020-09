Abogado del ‘Chapo’ Guzmán revela que el capo es fan de Donald Trump

Jeffrey Lichtman revela que el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera respeta sus decisiones

Esto se da a conocer a meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos

A unos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y a días en que solicitaron un apelación a la cadena perpetua que recibió Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, ahora su abogado, Jeffrey Lichtman, revela que el capo es fan del mandatario de ese país, Donald Trump, de acuerdo a información del portal de noticias de Grupo Fórmula.

Los abogados de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, quien fue uno de los hombres más buscados por el Gobierno de EE.UU por narcotráfico, presentaron, a falta de media hora para que se agotara el plazo, la apelación contra sentencia a cadena perpetua que fue dictada contra el narco el pasado 17 de julio de 2019.

El documento de la apelación, registrado por el abogado Marc Fernich y cuya mayor parte se mantendrá sellada hasta que las autoridades decidan hacerlo público, asegura en su presentación que durante el juicio conducido por el juez Brian Cogan se produjeron diez errores legales.

El Sistema federal de prisiones también confirmó, a través de su sistema de localización de prisioneros, que Guzmán se encuentra ya en la prisión ‘Supermax’, en las cercanías de Denver (Colorado), a donde fue trasladado con máxima discreción la semana pasada.

Y ahora, el abogado del Chapo Guzmán, Jeffrey Lichtman, sorprendió a los medios de comunicación al revelar que el capo es fan del presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, de acuerdo a la página de internet de Grupo Fórmula, se sabe que el mandatario no piensa lo mismo del delincuente.

Estas declaraciones las hizo la defenda del narcotraficante en el programa ‘Len Berman and Michael Riedel In The Morning’.

Sin embargo, también comentó que la percepción de Joaquín Guzmán Loera cambia radicalmente hacia la persona del exmandatario de EEUU, Barack Obama.

