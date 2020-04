View this post on Instagram

En medio de la pandemia del #coronavirus, la familia de ‘El Chapo’ Guzmán está entregando cajas de alimentos a adultos mayores en Guadalajara, México. Las ‘Chapo Despensas’ incluyen cubrebocas con la imagen del exlíder del Cártel de Sinaloa quien fue condenado a pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad de EEUU. Las cajas traen la marca ‘El Chapo 701’, creación de una de las hijas del capo y que ha generado polémica, pues algunos consideran que se hace apología al crimen y narcotráfico. 📸: Francisco Guasco/EFE.