Los Chapitos hacen justicia contra los que no respetan al coronavirus

Presuntos sicarios del Cartel de Sinaloa impusieron toque de queda

A quien no hiciera caso, les pegaban con tablas

Los Chapitos hacen justicia contra los que no respetan al coronavirus. Presuntos sicarios del Cartel de Sinaloa impusieron toque de queda debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, y a quien hiciera caso omiso, les pegaban con tablas.

Según informó Radio Formula, la Secretaria de Gobernación de México confirmó estas agresiones que se realizaron en Culiacán, Sinaloa, en abril pasado.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

Los Chapitos, hijos de El Chapo Guzmán, mandaron la orden a presuntos sicarios del Cartel de Sinaloa de golpear con tablas a las personas que no se quedaran en casa en Culiacán, Sinaloa, en México, y así evitar contagios por el coronavirus.

Miembros del Cartel de Sinaloa impusieron un toque de queda tanto en Culiacán como en Los Mochis, Sinaloa, del 12 al 24 de abril pasado, de acuerdo a un informe de violación a los Derechos Humanos que se cometieron durante la emergencia sanitaria el coronavirus y el cual dio a conocer la Secretaria de Gobernación de México.

En los videos que circularon a través de las redes sociales, presuntos sicarios del Cartel de Sinaloa advirtieron a la población que no salieran de sus casas, si no tendrían que atenerse a las consecuencias por parte de Los Chapitos: “Se les informa que después de las diez de la noche tienen que estar adentro de sus casas por el coronavirus, si no agarran el rollo los vamos a tablear a la ver…, son órdenes de arriba de Los Chapitos. No es juego, no estamos jugando”.

En otro video que también circula a través de las redes sociales, una persona amenaza a quienes no tengan negocios, sin oficio ni beneficio, “les va a caer la tabla, se lo va a llevar la patrulla a barandilla dos días y aparte tiene que pagar una multa”.

Por último, en un video más, se puede observar a una persona con los pantalones abajo mientras presuntos sicarios del Cartel de Sinaloa lo golpean con una tabla.

En la cuenta de Twitter de la periodista Azucena Uresti, algunas personas no quisieron quedarse con las ganas de externar sus puntos de vista sobre este tema:

“Y sus medidas de apoyos también, repartieron despensas por todo el país”, “…el gobierno cumpliendo y haciendo cumplir la ley… #NoEsCierto”, “Ojalá que al Chapo le metan la macana por el an… allá en USA”, “Que poca, desgraciadamente es nuestro México del día a día controlado por el Cártel de Sinaloa y protegido por Obrador”.

También, hubo quien hizo la siguiente observación: “El vídeo de la agresión a tablazos en el trasero, pareciera que no corresponde al reportaje, lo había visto hace tiempo en un portal amarillista. Pero bueno, lo importante es que impunemente los criminales se graban en la fragancia de crimenes”.

Archivado como: Los Chapitos justicia coronavirus