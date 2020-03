Muchos cocinan esta receta para un aniversario de boda.

La receta de champiñones al ajillo con queso es considerada una recta clásica.

En Mundo Sabor te enseña cómo preparar este delicioso platillo.

La gastronomía mundial es infinita, pero una de las recetas que ha cautivado el paladar de muchos, es sin duda, los champiñones al ajillo con queso.

Seguro que con tan sólo escuchar champiñones al ajillo con queso se te hace el agua la boca y no resistirá tanta tentación.

Foto/Captura MH

El platillo champiñones al ajillo con queso es considerado una receta clásica que la puedes preparar desde el corazón de tu cocina para una ocasión especial.

Tal cual cómo lo hizo la latina Helen Carolina Álvarez, quien optó por cocinar champiñones al ajillo con queso para sorprender a su esposo en el día de su aniversario, y vaya que le fue muy bien.

“Es una receta sencilla y sobre todo muy nutritiva”, dijo la Helen Carolina Álvarez, quien confesó que volvería a cocinar este platillo para seguir encendiendo la llama de amor.

Ahora prepárate para preparar champiñones al ajillo con queso usando las alternativas de Mundo Sabor y conviértete es una maestra de la cocina.

Para preparar este platillo lo primero que tienes que hacer es picar en pequeños trazos dientes ajos y colocarlos en un sartén con mantequilla para freír ligeramente.

Luego de cumplir con este paso, se añade al sartén trozos de champiñones cortado en forma de juliana para sazonarlos con sal y pimienta al gusto.

Foto/Captura MH

En pocos minutos ya tu preparación estará lista, pero le falta añadir dos elementos importantes que le darán un toque especial y delicioso como un toque de vino blanco y una lluvia de queso.

Ingredientes para elaborar champiñones al ajillo con queso

Dientes de ajo

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Vino blanco

Perejil

Queso

Beneficios del champiñón

Mejora el sistema inmune

Son bajos en calorías

Baja los niveles de azúcar

Regula la presión arterial.

Al culminar de sazonar champiñones al ajillo con queso, tienes varias opciones para acompañar este platillo, bien sea con pan francés, pasta, tortillas mexicanas o con una arepa venezolana.

El Champiñón es un hongo rico en proteínas, fibra, vitaminas y minerales, por lo tanto, no sólo te darás un “gustazo” sino también cuidarás tu salud.

Acerca de MundoHispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

Mundo Hispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

Mundo Hispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

Mundo Hispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.