A través de una reveladora entrevista, la cual está disponible en las redes sociales de la periodista Nelssie Carrillo, Marisela no se guardó nada en esta ocasión, además de adelantar que se hará una bioserie del intérprete de temas como Nieves de enero y Alma enamorada.

Al ser dueña de los derechos de la imagen de Chalino Sánchez, su viuda compartió que desde hace 27 años tienen la idea de hacer una bioserie del cantante, pero no se ha realizado porque no han enconrado al productor o productora ideal.

“Cada año empezamos a mirar quien estaría bien para su personaje y hay que seguirlo buscando hasta que se realice. A mí me gustaba mucho una persona que se llama Alberto Estrella, un actor mexicano”, compartió Marisela en esta entrevista.

“Es muy difícil deshacerte de las cosas y la verdad me confieso que yo soy sentimental, la peor de las sentimentales y yo lo sigo conservando todo intacto. Sigo llenándome de su olor todavía porque ahí permanece el olor y sigo con el mismo sentimiento, los extraño y los sigo queriendo igual como si nunca se hubieran ido”.

A la pregunta si ha vendido algunas pertenencias de su marido o de su hijo, Adán Sánchez, Marisela aseguró que a la fecha todo sigue intacto: “Está en mi casa y todo lo seguiremos conservando hasta el día en que yo ya no esté”, mencionó.

“Mi corazón está bien”

Muchas personas se preguntan si después del asesinato de su esposo, Marisela Vallejos Félix retomó su vida con alguien más o si actualmente tiene pareja, a lo que decidió compartir lo siguiente: “Mi corazón está bien. Estoy enamorada de mis nietos y enamorada de lo que es toda mi vida”.

“Yo sigo luchando, estoy básicamente sola, sentimentalmente, ¿no?, pero llena de corazón porque tengo mucho cariño hacia los míos. Yo creo que el día que llegue la persona correcta a mi vida no lo voy a pensar mucho, pero no ha llegado y no quiero quebrarme la cabeza hasta entonces”.