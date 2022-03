La canción de Edén Muñoz que provocó la ira de Marisela Vallejos Félix, viuda de Chalino Sánchez

A punto de llegar a los 4 millones de vistas, y disponible en su canal oficial de YouTube, el tema musical Chalino de Edén Muñoz fue lanzado hace apenas un par de semanas y es dedicado a “uno de mis ídolos y para mí el más grande del corrido”, ¿pero qué dice esta canción que provocó la ira de Marisela Vallejos Félix, viuda de Chalino Sánchez?

“Quiero tomar con quién me quite la vida. Dénme un Tecate, salud por mi despedida. No digan nada, sé a que vienen, no se asombren y consideren que van a matar a un hombre. Tienen razón, yo también me enojaría y los fusilo si la mujer fuera mía. Díganle al viejo que aquí me, tienen de frente y si le debo hoy le pago con mi muerte”.