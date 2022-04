“El corrido de Edén Muñoz. Me han preguntado mucho acerca de eso. Te voy a decir realmente lo que siento, lo que pienso: independientemente de mí, es un corrido que yo veo como dañino, dañino para la familia , ya que Chalino sigue teniendo hijos, sigue teniendo nietos, sigue teniendo hermanos, sigue teniendo mucha familia”.

¿Está en su derecho? A mediados de febrero pasado, el cantante Edén Muñoz, exintegrante de Calibre 50, sacó a la luz Chalino, un corrido que fue muy bien recibido por sus seguidores, pero no así por Marisela Vallejos Félix, viuda de Chalino Sánchez, que arremetió con todo en contra del artista.

“Es algo que ha dañado a la familia, no sé que tanta necesidad o de dónde sacó esa información este muchacho”, dijo Marisela Vallejos Félix, quien así como provocó ‘reclamos’: “Nada les gusta”, también provocó comentarios a favor: “Por mí… es muy cierto para alguien que ha tenido un fallecido, ocupaba permiso de la familia para un corrido como ese”.

Antes de terminar con su mensaje con dedicatoria especial para Edén Muñoz, la viuda de Chalino Sánchez dijo que el exintegrante de Calibre 50, a propósito de su corrido, “pasó la rayita del respeto”, pero eso no sería todo lo que tendría por decir la madre de Adán Sánchez, quien falleció en un accidente el 27 de marzo de 2004, a unos días de cumplir 20 años de edad.

¿Por qué se enojó Marisela Vallejos Félix?

Antes de terminar, les compartimos algunos fragmentos del corrido que Edén Muñoz le dedicó a Chalino Sánchez y que provocó la molestia de Marisela Vallejos Félix. Hasta el momento, el video de este tema musical tiene más de 6 millones de vistas en el canal oficial de YouTube del artista.

“No digan nada sé a que vienen, no se asombren y consideren que van a matar a un hombre. Tienen razón, yo también me enojaría y los fusilo si la mujer fuera mía. Díganle al viejo que aquí me tienen de frente y si le debo hoy le pago con mi muerte. Por la tejana se dieron cuenta quien eras. Sabía es la muerte, cuando te toca te lleva… (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).