El próximo 16 de mayo se cumplen 30 años del asesinato de Chalino Sánchez

Recientemente, Edén Muñoz le dedicó un corrido al cantante que provocó reacciones de todo tipo

Por su parte, Pedro y Juan Rivera explotaron por este tema musical

¿No están de acuerdo? Con motivo del lanzamiento del corrido que Edén Muñoz, exintegrante de Calibre 50, le dedicó a Chalino Sánchez, quien fue asesinado el 16 de mayo de 1992 luego de dar un concierto en el Salón Bugambilias en Culiacán, Sinaloa, en México, Pedro y Juan Rivera explotaron por lo que se dice en este tema musical.

Fue en el canal oficial de YouTube del productor musical, quien ha estado envuelto en diferentes escándalos, desde haber sido señalado por presuntos malos manejos en las empresas de Jenni Rivera hasta su pleito con su hermano Lupillo Rivera, que se presentó un video donde, junto a su padre, dan su opinión sobre este corrido llamado precisamente Chalino.

“Hay tanta cosa que se inventan de nuestro querido amigo Chalino Sánchez”, dice Juan Rivera

En primer lugar, Pedro Rivera comentó que, en una transmisión en vivo que realizó recientemente, una persona insistía en que le devolviera todo lo que le había robado a Chalino Sánchez, pero esa no sería la única acusación: “Ahora con esto que estás haciendo tú (refiriéndose a su hijo Juan Rivera), va a empezar a ching… la gente por ese lado”.

“La persona que se ponga a pensar eso o que le crezca la idea de pensar eso porque hoy había otras personas, no hay ningún problema, que traigan una prueba igual que cuando me entrevistan de la televisión o algo que quieren sacarme cosas de lo que está pasando ahorita. La persona que tenga una prueba que la traiga, y si no, pues mejor quédense calladitos porque si no les puede salir cola”, dijo el papá de Jenni Rivera.