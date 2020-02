Página

1 de 3

Buen día mijitas y mijitos, bienvenidos a mi espacio venenoso y personal llamado LA CHACHA, les habla su comadre santa, casta, pura, virginal y muy trabajadora como latina que soy, gracias por leerme y hoy les tengo dos muy buenos chismes qué lavar que incluyen al combo de moda desde la semana pasada en el Super Bowl, mi JLo chiquita nalgona preciosa y mi Shakira, mi barranquillera favorita, pero si creían que ellas dos habían triunfado, están equivocados porque se les viene algo que los dejará helados, más que Elsa de Frozen… Y por otro lado les traigo un comparativo de cómo Kim Kardashian puso en su lugar a la Alexa Dellanos (¿tiene algún talento esa mijita?), hija de Myrka Dellanos, que ya me la debería poner a hacer algo de provecho en vez de estar quitándose la ropa a la menor provocación.

Ay mijas, pues dejen un rato las escobas, la ropa sucia y los trapeadores para echarse un atolito de guayaba conmigo para que empecemos a venenear como nos gusta… Pues resulta que el show de medio tiempo del Super Bowl 2020 captó 103 millones de personas y aunque se quedó muy corto para vencer el récord de mi Katy Perry (118 millones), sí ha sido el más visto en redes sociales, el más polémico y el que más alabanzas ha tenido, así que mijitas JLo y Shakira pueden estar tranquilas con eso, peeeeero, resulta que también muchos asustadizos doble moral de padres de familia en EE.UU. ps se me les fueron encima a mis divas latinas criticándolas de eróticas, vulgares, tachándolas de mal ejemplo y hasta de pornográficas.

Pues ahora, mi comadre la Chamonic, que no es periodista pero sí una venenosa chismosa como su amiga LA CHACHA, pues nos informó en su cuenta de Instagram que el activista de derecha Dave Daubenmire, quien también es un ex entrenador de fútbol de Ohio, reveló que demandará a la NFL por $867 billones, porque el show de Jennifer López y Shakira del Super Bowl puso su alma en peligro de fuego infernal”.

Así como lo leen mijitas y mijitos (remoja el pan en el atole), háganme ustedes el favor de este hombre! Señor ¿qué no se ha dado cuenta que vive en uno de los países que más pornografía consume? ¿Eso no lo asusta? ¿No le gustaría también demandar a PlayBoy? Pues las palabras de este hombrecito sin quehacer fueron: “Eso que se vio en el medio tiempo, ¿habría sido calificado PG (Clasificación por edades)? ¿Hubo alguna advertencia para su hijo de 12 años, cuyas hormonas recién comienzan a funcionar, sobre lo que iba a ver que podría causarle excitación sexual?. Eso que vi en TV me puso en peligro de fuego infernal. Era un espectáculo más propio de un club de striptease que de un partido de fútbol”.

Ahora resulta que JLo y Shakira tienen la culpa del despertar sexual de los hombres y mujeres en potencia! Con justa razón se da el movimiento #MeToo y todo lo feminista que mis mijitas famosas han empezado porque la verdad es que hasta lo que no comen les hace daño y las mujeres somos atacadas por cualquier cosa y eso no es justo mijas!

Aquí está la foto del mentado Dave Daubenmire, se dice activista y yo me pregunto ¿Por qué mejor no lucha por cosas que valgan la pena y deja a JLo y Shakira en paz?

Porque tengo pruebas de que JLo y Shakira no le hicieron daño a nadie mijas! Al contrario! Pasemos a las pruebas!