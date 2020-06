Está de moda hacer lo que sea con tal de llamar la atención y Kenia Ontiveros y Jacqie Rivera son un ejemplo de esto

La esposa de Larry Hernández y la hermana de Chiquis Rivera ‘utilizan’ a sus bebés con al de ‘figurar’

Las dos mujeres están recién aliviadas y han hecho ‘todo’ con tal de tener ‘entretenidos’ a sus seguidores

Aló mijos amigos de la CHACHA, aquí su comadre la Sasha, que hoy ando más venenosa que nunca y lista para acabarme a dos mujercitas que están utilizando a sus bebés con tal de llamar la atención, así que pónganse cómodas porque los trapitos sucios que lavaremos hoy son los de Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández y la mijita Jacqie Rivera, hermana de Chiquis Rivera quienes acaban de tener a sus bebés y han compartido cosas que bien pudieron quedarse en privado pero como les encanta ser el centro de atención pues nos arrastraron a verlas.

Y es que yo entiendo y todas nosotras que somos mamás mijas y estamos enamoradas de nuestros hijos y así, pero no es posible que a cada paso del embarazo ahora todas quieran, sobretodo las celebridades, documentar cada cosa que les va sucediendo y en vez de tener momentos privados e íntimos para ellas y sus parejas y sus otros hijos, quieran exponerlos hasta antes de nacer y ya cuando dan a luz se enfrenten a muchas críticas por como quedan sus cuerpos y lo que implica el estar compartiendo todo de los chiquitos bebecitos.

La primera que se ha expuesto desde que inició su último embarazo de la bebé Dalett, es Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández quien se le ocurrió abrir cuenta de Tik Tok, hacer todo lo que el cantante le pidiera y ya cuando estuvo apunto de explotar y dar a luz pareciera que se nos desquició para exponer cada cosa que se le ocurriera; primero apareció como si fuera una chola con un vestidito rosa y trenzas y toda la cosa, con una barriga enorme, la tacharon de ridícula; luego vinieron una serie de videos en donde la mijita baila y le da duro a la pancita mientras sus otras hijas y el Larry Hernández se lucen a su alrededor baile y baile como en el video de abajo…

Está bien que muestren su felicidad y su plenitud en el embarazo mijas, con uno o dos o hasta tres videos estamos conformes y agustito, pero ya que nos tapicen el feed de Instagram y de cualquier red social con cualquier cosa de su embarazo, que no sea relevante, creo que ya es demasiado la verdad. Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, se ve muy bonita embarazada y es una persona noble y no mitotera como la Mayeli, su ex amiga, pero sí necesita una asesoría para que vean las cosas que comparte en redes sociales, porque ella y Larry Hernández están tan obsesionados con llamar la atención que se atrevieron a grabar un video de comedia ella recién parida, si no me creen, pasen a la siguiente página mijas….