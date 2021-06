Ángela Aguilar dejó en evidencia a su papá Pepe Aguilar en un programa

¿El cantante de música mexicana es muy estricto con sus hijos?

La hija de Pepe Aguilar no se quedó callada por cómo los trata La Chacha llegó, la Chacha está aquí mijos y bendito mi padre Dios santísimo que me permite llevarles otro chisme en este lavadero de ropa sucia que hoy se llena con la de Pepe Aguilar y sus hijos; fíjense que estuvieron en el programa de Omar Chaparro hace días y ándale que me desbocan a mi Ángela Aguilar que evidenció el ¿maltrato de su papá? Ya sabemos que mi Pepe Aguilar es de ‘carácter especial’ y que tiene como la sangre pesada para cuando habla, cuando da entrevistas y su comportamiento fue heredado por la chamaquita de la hija, pero jamás pensé que Ángela Aguilar fuera a hablar de la forma en que lo hizo en una entrevista. Los hijos de Pepe Aguilar y el cantante fueron invitados a un programa Estos mijitos andan por iniciar una gira de jaripeo en parte de Estados Unidos y también van para México por lo que andan de arriba para abajo promocionándola mijos, porque ya ven que tienen que sacar la lana que no ganaron en todo el año y medio que lleva la pandemia entonces responden a todo y aparecen hasta donde no. A mi me mortifica que Pepe Aguilar no apoye a su hijo Leonardo tanto como a Ángela Aguilar que sabemos es su consentida, no necesita decirlo para darnos cuenta porque sé que así es mijos, el caso es que jamás pensé que ella siendo la luz de sus ojos, fuera a dejarlo tan en evidencia y aquí les tengo las pruebas como siempre.

Ángela Aguilar no se guarda nada Cuando digo que esta niña no se guarda nada, pues así es porque ella fascinada contándole al Omar Chaparro que la encargada de diseñador los vestidos y los atuendos que usa para sus presentaciones son nada más y nada menos que ideas de ella y de la mamá, que la mijita se llama como la hermana, Aneliz. El caso es que ella no utiliza diseñadores, según dice la mijita y contó lo que pasó con la idea de la muñeca que sacaron: “Fuimos a este lugar por aquí de Los Ángeles y me escanearon toda y después de escanearme mandaron a hacer las muñecas y ha estado padrísimo”, contó la chamaquita.

Los ‘secretos’ de Pepe Aguilar estaban por salir Yo estaba fascinada viendo cómo Ángela Aguilar andaba como pez en el agua en la entrevista mientras mi Leonardo se ponía cada vez más tímido mijos ¿será que le tiene miedo al Pepe Aguilar? Yo sí le tendría que tiene un temperamento como muy fuerte y especial… El mijito respondió a una pregunta de Omar: “Feliz, estoy aprendiendo ahorita muchísimo, aprendiendo de mi papá de Ángela, como artistas de gente que he podido conocer gracias a lo que hago, gracias a su compañía… las escribimos (las canciones), así nomas pero Pepe Aguilar las repartió para ver cuales eran para quién… en el trabajo es Pepe Aguilar”, dijo el muchachito, con todos asombrados por decirle así en vez de ‘papá’.

“En el trabajo es Pepe Aguilar”, dice Leonardo sobre el cantante ¿Será que los hijos de Pepe Aguilar le tienen miedo? Yo estoy azorada mijos porque el muchachito reveló eso con el papá a su lado y mientras tanto, el charro diciendo ‘Me dicen Pepe, yo así les valgo a ellos’, como molesto porque no le dicen como papá pero acuérdense que en el negocio de la cantada para hacerlos profesionales Ángela había comentado que esa era una regla para ser profesional aún trabajando con la familia mijos. O sea que aunque a Pepe Aguilar no le guste (que claro que le gusta), pues los hijos le dicen papá solamente cuando no tiene que ver con el trabajo, aunque a mi me suena que es más estricto de lo pensado, porque hasta salió Ángela Aguilar a decir que trataba mejor a su perro que ellos!!! Así como lo leen…

El primer secreto que Ángela Aguilar reveló de su papá “Desde chiquita me acuerdo que mi papá me decía cuando empezábamos a trabajar en el coche Leonardo y yo de repente nos estábamos peleado y nos dice ‘ahorita yo no soy su papá, soy Pepe Aguilar’, porque justo nos íbamos a ir a un concierto y entonces yo empecé a sacar así de ‘Pepe Aguilar’ pero me sale en los lugares más equivocados del mundo…”, comentó la chiquita. Y hasta dijo que una vez en el aeropuerto salió gritando ‘Pepe Aguilar ¿quieres un agua?’ porque nadie los reconocía con las mascarillas, pero ¿ahora está celoso que al cantante ya lo ‘dejen de lado’ por ‘culpa’ de su hija? Chequen la respuesta: “Ahora anda más famosilla entonces ahora es al revés, es de ‘ay, yo te conocí por tu hija’, cállese”, dijo el cantante.

“Tengo como tres o cuatro viejas por ahí”, se le ‘sale’ decir a Pepe Aguilar frente a sus hijos Pero este mijito ¿es cínico? Resulta que comentando que ya su hija tiene el triple de seguidores en redes sociales y que más fans que él, se le salió decir ‘inocentemente’ que también tiene una que otra vieja por ahí y no se refería a su esposa mijos… Yo viéndolo y escuchándolo con cara de impacto por semejante cosa: “Ella tiene una muñeca, pero yo tengo varias muñecas, una es ella, la otra es su mamá, mi otra hija, la otras es como tres o cuatro viejas que tengo por ahí… no no es cierto”, provocando que Ángela Aguilar casi le diera un golpe en la cabeza por semejante broma, pero ándale, que le tocó vengarse.

No tuvo piedad y evidenció a su famoso papá Resulta que cuando le preguntaron si había algo que odiaba de su papá Pepe Aguilar, esta mijita no se quedó callada y respondió lo que nadie pensaba: “Siento que escoge favoritos en sus hijos, y te voy a decir por qué… porque tenemos un perro que se llama ‘gordo’ y lo trata mejor que a nosotros… lo baña, le da de comer…”, comenzó diciendo. Y hasta a a mamá metió la mijita: “Mi mamá me contó que ni cuando éramos bebés nos bañaba a nosotros, le pone su lugar en la mesa al perro, literalmente es su cojín, se sienta y todo…”, provocando la sorpresa de mi Omar Chaparro que no daba crédito a lo confesado por la muchachita esta.

Pepe Aguilar reviró a sus hijos Pepe Aguilar contó desde su punto de vista, lo que dijo la cantante: “Como que se volvió otro elemento más de la familia y parte tiene su harem, es el único que puede hacer de las suyas con cualquiera de las demás individuas, todo mundo quiere un hijo del Gordo pero como que no pinta… tiene un sólo testículo nada más”, finalizó. Yo ya a esta altura no sabía ni qué pensar, porque una cosa es que los haga profesionales y separe el trabajo de lo personal y eso se debe hacer aquí y en China mijos, pero ya tratar mejor al perro que a los hijos se me hace un exceso y por supuesto pues están los reclamos de que a Ángela la apoya más que a Leonardo. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA

La gente le hace reclamos por su hijo Resulta que el mijito de Leonardo ya sabemos que es tímido, pero de ahí a que no cante igual o mejor que Ángela es otra cosa y pues la gente nota que le tiene preferencia a la chamaquita y le comentan: “”Pin… Pepe, tienes que apoyar a Leonardo, su voz cada día es mas parecida a la de su abuelo, Don Antonio Aguilar”, “Los tres son buenísimos nada mas que Leo es un poco mas serio pero también es un amor”, “Yo entiendo a Pepe que apoye mas a Ángela lamentablemente aun es muy difícil para una mujer incursionar en esos géneros se que Leo lo logrará”. “Leonardo soy tu fan, cantas muy bonito, m recuerdas a tu abuelo”, “A mi me encanta Ángela, es una nena hermosa hermosa pero Leonardo es un chico tan sencillo, amable, humilde es precioso ese hombre”, “Ángela puede ser la numero uno pero le faltan costumbres y acentos mexicanos”, hasta malas palabras expresó la gente.