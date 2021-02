Yalitza Aparicio ¿operada y ahora con cuerpazo?

La nominada al Oscar presumió su cuerpo en una foto con tremendas piernas y pompis

Hace unos días, mostró una imagen con cuerpo bastante estilizado

Mijitos y mijitas, compadritos de LA CHACHA, aquí su amiga la Sasha llegó y con fotos impactantes que no la van a creer y que hoy tienen que ver con mi Yalitza Aparicio, mi niña hermosa de Oaxaca, nominada al Oscar, envidiada por muchos y repudiada por los racistas, porque apareció y con distinto cuerpo, con piernas potentes y con pompis muy paraditas.

Yo ya no sé si se operó o no, pero lo que sí es que mi chiquita está despuntando sin hacer nada, ya pasaron dos años desde que la vimos en Roma y se ha dedicado a todo menos a actuar, pero está enfocada en ser activista y en defender a la gente y a las mujeres.

Vayan ustedes a saber si en ese lapso de no aparecer en pantalla, mi Yalitza Aparicio fue a visitar a un cirujano o se esté moldeando el cuerpo con lipoescultura como mi Shakira o le estén haciendo masajitos reductores o quién sabe, pero recientemente anda muy acuerpada.

Y ya saben que cuando una anda acuerpada, es porque o anda muy entusiasmada con el novio, o tiene un proyectazo en puerta o trae el ego por los cielos y en este caso se me hace que son las tres.

Mi Yalitza preciosa que si me la criticaban por su color de piel, por su dialecto, por su origen, que si porque no es actriz, que si porque no sabía vestirse y ahora que ya está ‘cambiando’, me la critican porque está cambiando.

A la gente una no le puede dar gusto siempre y pues ándale que ahora mi Yalitza Aparicio va encaminada a estilizar su cuerpo, a presumir sus piernas potentes y carnosas y hasta las pompis paraditas se le ven ya.

En su más reciente fotografía, Yalitza Aparicio publicó en Instagram una imagen de ella brincando en un desierto, frente al ocaso, una fotografía que me dejó atónita de lo hermosa que es, pero más por la figura que luce la actriz; mi chiquita se le ve un cuerpo, unas piernas y un trasero envidiable.

Aunque la vemos solamente con su silueta oscura por la iluminación se nota que mi chiquita ya está más estilizada, le dejó de entrar a los tamales, a las harinas y se puso a hacer ejercicio.

Y si ustedes creían que eso era lo único que les traía de Yalitza mijos, están equivocados, porque en la siguiente página les tengo una foto de su cuerpo ‘nuevo’ y ahí la podemos tijerear agusto, así que sigan leyendo…