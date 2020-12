Sofía Castro, hija de Angélica Rivera sorprendió a todos confesando que fue víctima de violencia doméstica

La hija de ‘La Gaviota’ se sinceró y contó lo que uno de sus ex novios le hacía

Sofía Castro actualmente se encuentra en una relación ‘más sana’

Mijos y mijas amigos de LA CHACHA, les recomiendo que avienten las escobas y los trapeadores y se aplasten al sillón porque les tengo un chisme buenérrimo, y es que resulta que mi comadrita chiquita Sofía Castro, hija de Angélica Rivera fue víctima de violencia doméstica y lo soltó en un video.

Yo estoy azorada con las historias de esta mijita porque a diferencia de la mamá que anda muy desaparecida, y le encanta crear misterio, pues mi Sofía Castro comparte todo y ya hasta casi creo que la comienzo a querer, a diferencia de la hermana menor que la aborrezco.

El punto es que hace unos días mijos, fíjense que Sofía Castro tuvo una video conferencia en esta modalidad llamada TED TALK, que es como un panel de expositores en distintos temas y a la hija de Angélica Rivera le tocó hablar de la violencia en el noviazgo.

A la mijita no se le han conocido más que tres parejas de novios, incluyendo al actual, por lo que resulta fácil pensar que el violento fue uno de ellos, aunque se dice que es alguien mayor uno conocido, porque la mantenía en secreto la relación, dado que el tipejo la humillaba por ser actriz.

En un video recopilado por el Instagram de ‘Univisión Famosos’, mi Sofía Castro comenta: “Muy poca gente sabe, muy poca gente lo vivió conmigo, es un tema muy delicado, y lo quise compartir porque desgraciadamente muchas mujeres en el país sufren violencia doméstica en una pareja y en cualquier tipo de relación”.

Fuera de broma muy sincera, mi chiquita Sofía Castro no la tuvo fácil con ese patán que la trataba mal: “Él me amenazaba con dejarme si subía una foto en traje de baño, se avergonzaba porque tenía tatuajes, empezó a celarme por todo, revisaba mi celular, él me decía con quién me podía llevar y con quién no y yo con tal de darle gusto, obviamente lo hacía…”, empezó a contar.

Y el calvario no termina allí mijos: “No salía a ningún lado sin su permiso. Hasta que terminé un día con sus manos marcadas del jalón que me puso, y al mismo tiempo me gritaba que era una pu…”, no doy crédito a esos tipejos mijos y no doy crédito a que nadie le haya ayudado a mi Sofía.

¿Dónde rayos estaba la Gaviota cuando su hija era víctima de ese señor patán? Pero aún hay más mijos, así que pásenle a la siguiente página para el chisme completo… Tómenle al chocolatito que esto ya se puso bueno…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE CUENTA SOFÍA CASTRO, HIJA DE ANGÉLICA RIVERA