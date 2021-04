Enrique Guzmán está en el ojo del huracán gracias a las declaraciones de su nieta Frida Sofía

La hija de Alejandra Guzmán acusó sin piedad a su abuelo de tocamientos impropios durante su niñez

Ahora se vitalizan tres videos de los momentos en que Enrique Guzmán ‘manoseó’ a Verónica Castro en vivo Mijos y mijas amigos de LA CHACHA, aquí su comadrita reportándose con la sartén bien caliente, porque hoy vamos a dejar la limpieza de la casa para cambiarla por la cocina, hoy cocinaremos Enrique Guzmán a la plancha, porque tras las acusaciones de Frida Sofía, este señor está cavando su tumba antes de tiempo y ahora Verónica Castro salió embarrada. Si los hombres son patanes, si son puercos, si son golpeadores, si son abusivos, hay que exponerlos, aquí, en México, en China y en donde sea, porque no podemos seguir viviendo en una sociedad machista y a cada quien le toca a su debido tiempo su karma y parece que el papá de Alejandra Guzmán es el siguiente en caer. Frida Sofía despotricó de su abuelo y ahora Enrique Guzmán está ‘pagando caro’ Frida Sofía está ya muy harta de callar y le dijo a un periodista mexicano que su abuelo la manoseó durante su niñez y que era un viejo abusivo y asqueroso, ella lo dijo así y rápidamente explotó la bomba y la familia Guzmán se destrozó por completo mijos y con justa razón. El chiste es que después de eso, el señor tuvo el cinismo de negarlo y en una serie de mensajes en Twitter promocionó el hashtag ‘Frida miente’ para hacer quedar mal a su nieta y diciendo que siempre ha sido un caballero… para mala suerte del viejito, se filtraron videos siendo todo menos caballero con nuestra reina Verónica Castro, así que a desenmascararlo vamos mijos…

Verónica Castro la pasó muy mal con Enrique Guzmán en uno de sus shows en los años 80 Con que Enrique Guzmán dice que es un caballero ¿no? Pues, qué tal que en Twitter empezaron a desenterrar videos de Verónica Castro con sus famosos shows nocturnos en los 80 y 90 cuando invitaba a artistas y los entrevistaba mijos… pues uno de ellos fue este señor y cínicamente en plena entrevista el señor extiende su brazo sobre el cuerpo de la conductora y le toca sus pechos… Verónica Castro no quitó la sonrisa, pero sin duda se sintió muy incómoda al ver como este señor estaba haciéndose el gracioso y ella al sentir el brazo `disque accidental’ del patán este, pues hasta se hizo para atrás dejando que la cámara se centrara en la toma del papá de Alejandra Guzmán agarrando su guitarra. AQUÍ EL VIDEO #1 DE ENRIQUE GUZMÁN MANOSEANDO A VERÓNICA CASTRO

Verónica Castro tuvo que utilizar en una ocasión ‘un escudo’ contra los manoseos del cantante Pero ¿fue accidente mijos o será que las mujeres estamos locas y nos imaginamos cosas que no son? Si no me creen vamos al siguiente video, en el que Verónica Castro ya muy ‘preparada’ para los manoseos de este asqueroso tipo, pues se fue a su programa con ‘un escudo’ metálico en su vestido con tal de que no le volviera a pasar. Las imágenes vienen también de un show nocturno de mi chaparrita y ya más crecida que la primera vez que me la manosearon, ahora sí decidió usar `protección’ pero solo en sus pechos, que habían sido ya tocados por Enrique Guzmán, sin saber que ahora serían sus pompas, las que sufrirían las consecuencias.

Verónica Castro fue manoseada en una segunda ocasión ahora tocándole el trasero el papá de Alejandra Guzmán Los videos de Instagram cortesía de ‘Chisme en vivo’ dejan ver este video donde Verónica Castro llega al foro de su programa tarde por estar grabando la telenovela, y resulta que Enrique Guzmán ya la estaba esperando muy listo para manosearla cínicamente. “Se me olvidó. ¿Cómo iba a ser la tocada del día de hoy? Yo nomás me tapé por delante pero ahora me agarraste por detrás, miren cómo me hizo”, dijo Verónica Castro al cantante mientras él dice: “Cada quien agarra lo que puede, ¿te ayudo? como anoche…”, dando a entender que la había tenido en su cama el muy infeliz mijos… AQUÍ EL VIDEO #2 DEL ABUELO DE FRIDA SOFÍA MANOSEANDO A LA ACTRIZ Y CONDUCTORA

La conductora se sintió incómoda tras faltas de respeto de Enrique Guzmán Y es que Verónica Castro estaba acostumbrada a hablar de temas subidos de tono en sus programas nocturnos y la peladez y el doble sentido se le daba muy bien a la mijita, pero de ahí a que ya sea manoseada de la peor forma, es una falta de respeto mijos no me lo podrán negar. En ese entonces, la conductora era una joven y Enrique Guzmán ya un señor consumado, se llevan 10 años de diferencia en edades y el caso es que entre la primera ‘tocada’ y la vez que se puso el escudo la actriz, hubo otra ocasión en que el papá de Alejandra muy cínicamente había celebrado el manosear a mi Rosa Salvaje mijos…

Una joven Verónica Castro vivió tocamientos en pleno programa por el abuelo de Frida Sofía En su segunda invitación al programa de Verónica Castro, luego de la ocasión en que le tocó sus pechos, cuando ella traía un traje blanco, el abuelo de Frida Sofía muy orgulloso de su asquerosa acción mijos, le pedía al público que le aplaudiera para hacerlo de nuevo y tocar a la cantante. “Otra vez, otra vez, hay va… ese es truco del güey del videotape, sí es cierto, sí te la agarré”, presumiendo muy feliz, mientras la gente risa y risa como si fuera una gracia y a Verónica Castro no le quedó de otra más que seguir el juego diciendo: “Sí es cierto, santo Dios que vergüenza”, comentó.

En lugar de pedir disculpas, el abuelo de Frida Sofía volvió a tocar las partes íntimas de Verónica Castro El Enrique Guzmán es un cínico y dijo lo siguiente en esa ocasión: “Ahora ya viendo bien, sí gocé, pero eso fue un rocé, un tanteo… andamos tanteando los terrenos, no fue la de este lado (bubi), fue la de allá, aquellita, la que me quedó más a la mano, ahora la agarro la otra para que…”, comentó el viejito abusivo. El cinismo del tipo fue exhibido hasta una vez por Maxime Woodside que contó una anécdota que le dijo una amiga de Silvia Pinal, de un hecho que no incluyó en su libro autobiográfico, en donde va a decir muchas cosas de Enrique Guzmán y la comunicadora aseguró que una vez el viejillo le mordió un pezón a la mamá de Alejandra Guzmán, que hasta la había hecho sangrar mijos, fíjense nomás. AQUÍ EL VIDEO DE ENRIQUE GUZMÁN BURLÁNDOSE DE LO QUE HIZO

La actriz mexicana sin duda fue víctima de los tocamientos del abuelo de Frida Sofía Yo estoy furiosa mijos, porque no es posible que haya comunicadores como los de Ventaneando, que no exhiban esta clase de comportamientos y que con tal de rating, se avienten hasta a ofrecerles espacios para que lloren y se defiendan, es indignante y una falta de respeto a las mujeres víctimas de este tipo de hombres. Enrique Guzmán no es inocente y sus actitudes lo demuestran porque una persona que hace eso a una mujer que no conoce como Verónica Castro y que lo hace muy ‘gracioso’ en televisión nacional, entonces sí es capaz de manosear a su nieta Frida Sofía… AQUÍ EL VIDEO #3 DE ENRIQUE GUZMÁN MANOSEANDO A VERÓNICA CASTRO

Enrique Guzmán lloró en Ventaneando La gente se puso fúrica por el comportamiento de este viejito en su edad más joven con Verónica Castro y aquí algunas opiniones mijos: “Pobre Verónica lo que tenía que pasar, wow ese señor en estos tiempos hubiera hecho eso estuviera refundido en la cárcel”, “Mucha droga la que se metió en ese entonces lo más seguro pobre viejito”, “Verónica con tal de divertir a su público se prestaba a esos juegos considerados pícaros en esa época, pero si Enrique siempre fue el más mandadito de su generación en la televisión”. “Ahora que borren todos los vídeos los artistas viejos. Porque saldrán muchos abusos a la lu . Como era sus estilos las manos LARGAS”, “Simplemente ver el video donde nanosea a su hija Alejandra y suponer que es normal porque es su hija y esta buena…infeliz”, “Mañoso”, “Ella tiene vergüenza se le nota!!! Degradar así a una mujer!! Como dejaron los productores ha ese hombre humillarla tanto!! Tanto él como los productores son culpables!”.