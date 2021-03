La recomendación es clara mijos: LA PANDEMIA AÚN NO TERMINA (con o sin vacunas está el riesgo de contagiarte de COVID-19 aún), eso dicen las autoridades de salud, no bajar la guardia y mucho menos andar incitando a la gente a hacer este tipo de fiestas, no es necesario, no es urgente, NO ES TIEMPO!

Ante semejantes imágenes y tremendo fiestón en plena pandemia y siendo una figura pública, pues era de esperarse la cantidad de comentarios que ‘destrozaron’ a Adamari López:

“Fiesta y la PANDEMIA, bueno cada quien, en fin la gente no entiende”, “Como si no pudieran solo hacerle un pastel a la chamaca y ya!! siempre con excentricidades pero ahhhh quédense en casa !! doble moral”, “Estas mujeres dan el consejo y se quedan con el. Promueven la pandemia pero se la pasan haciendo fiestas”, “Jaja fiesta con mascara? Mejor no hagan fiesta o mejor quítense la mascara. Me tienen bien confundida”, “Con razón ya hay Covid en Mira Quien Baila si los que participan no se cuidan mire Toni”, “Que exagerado todo. No es el tiempo. Pero en fin, todo esto ha de ser de gorra. La verdad que cayó muy mal”, “coronavirus party”, “Ridícula usando mascarilla y va a tener invitados! La ignorancia y el pende…. de algunos famosos como @adamarilopez no tiene perdón”, explotó la gente indignada.

Y yo junto con ellos mijos… NO ES TIEMPO! es la frase correcta para este tipo de cosas… pero bueno, sigan predicando lo que no ponen en práctica… Ni modo, así son los famosos en su mayoría, incongruentes con todo lo que hacen y dicen…

Ahí les dejo la reflexión por si ustedes andan pensando también en organizar una fiesta de este tipo mijos… sentido común y si lo hacen, mínimo no lo anden presumiendo para luego quejarse de que salieron contagiados o les fue mal con el bicho ese…

Cuídense, protéjanse, no bajen la guardia y lean, opinen y compartan… Chao chao, los quiere LA CHACHA!

