Ricky Martin tiene miedo de vivir en EEUU y explica por qué

Luego de tener una crisis por el coronavirus, el cantante abrió su corazón a lo que siente

Además compartió un video de sus hijos quienes están más grandes que nunca

Aló mijos amigos de la CHACHA ¿cómo están? ¿Qué tal el quehacer? ¿Se les siguen reproduciendo los trastes solos? Yo ya bien harta de lavar platos y cubiertos pero ni modo mijas, eso no acaba… De lo que nunca me harto es del chisme ya lo saben y hoy como buena venenosa que soy, les tengo el lavadero de Ricky Martin y no de sus abdominales que ya quisiéramos para lavar la ropa ahí muchas de nosotros, pero de las revelaciones que hizo por ser gay y por el miedo que tiene de vivir en EEUU

Para nadie es un secreto que habemos muchas personas latinas viviendo en EEUU y probablemente muchos hemos experimentado racismo y eso nos ocasiona ansiedad y miedo mijas, pero uno tiene que seguir viviendo y estar muy agusto con su estilo de vida y más si uno no se mete con nadie, pero el odio, la discriminación y las malas vibras de ciertas personas están a la orden del día.

Pues ahora mi Ricky Martin que es gay, que tiene un esposo árabe, que tiene dos hijos, que es cantante, que vive en EEUU pues claro que tiene miedo mijas y en una entrevista por el lanzamiento de su nuevo disco, habló muy en su papel de lo que siente por vivir en este país y pues llama mucho la atención la claridad con la que el mijito guapísimo dice y siento que ahora se ve mejor que nunca.

“Mira yo soy un hombre latino, homosexual, casado con un hombre árabe viviendo en los Estados Unidos… o sea yo soy una amenaza para esta gente por donde lo veas… Yo vivo esto todos los días, no tan expuesto como todos porque yo vivo aislado, yo vivo en mi casa, yo estoy tranquilo, yo voy de aquí al trabajo y del trabajo vuelvo a mi casa, el estudio mío está en mi casa, pero vivimos aquí y escuchamos las historias y sentimos… no sé de pronto agarrar el carro, cruzar el desierto y de pronto pararnos a tomar un café a un dinner, puede ser peligroso, pero yo no crecí pensando que Estados Unidos era así, siempre ha sido así, lo que pasa es que ahora tenemos cámaras y lo vemos”, dijo mi chiquito precioso.

Pero también dijo la importancia sobre prender nuestro teléfono y grabar todas las injusticias mijas: “Ahora nosotros como ciudadanos, prendemos el teléfono, grabamos las injusticias y por eso es que nos enojamos…”, y tiene mucha razón mijas porque de verdad es que el celular es una arma muy potente tanto para construir, como para destruir, pero eso que dice mi Ricky Martin de ser gay y de tener miedo de vivir en EEUU es algo importante si se considera la talla de estrella y cantante que es, porque si él tiene miedo, imagínense un simple mortal…

