Eso a mi me molesta mucho mijos, porque si tienen lana, me choca que no les den a la gente que los sirve, lo que se merecen. Según la reportera del portal, Rebeca Jimenez, pues los mexicanos empleados exigen que los liquiden y se les paguen todos los días que trabajaron con ellos.

Aunque no creo, que Eduardo Capetillo ni Biby Gaytán no se enteren de lo que sucede y rapidísimo tendrán que atender a estos muchachitos, porque los despidieron hace unos días, y sin justificación alguna y ya hasta una denuncia ante la Secretaría de Trabajo tienen.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo denunciados

La gente obviamente pues opinó mijos y exigieron justicia también: “Que asco esa gente… abusivos”, “Lo creo, este siempre ha tenido un ego del Empire State building”, “Pues no que son la familia perfecta “, “Algo no me gusta del Capetillo, gente no voten por estos amigos de Peña Nieto”.

“Ya van mal si con sus empleados así son no me imagino como serán con el resto de pobladores de su localidad”, “Esos que van a saber de política solo van hacer titerillos”, “Aparentan una cosa y nada que ver son prepotentes”, “Me lanzaré yo también a la política, no sé nada verdad pero pues todos lo hacen”, comentó la gente.