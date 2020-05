Sebastián Rulli nos volvió a ‘enseñar su paquete’ y ahora resulta que hasta habla con el

En la aplicación de Tik Tok, el novio de Angelique Boyer demuestra que está perdiendo la razón

Ahora se puso a ‘hablar’ con su miembro, con tal de llamar la atención

Alóoo mijitos queridos de mi corazón inmaculado, gracias por leerme, los saluda su amiga LA CHACHA en este día en que espero anden de buen humor porque con lo que les voy a presentar una de dos: o se ponen de buenas, o se ponen de malas jajaja ya dependerá del nivel de amargura o simpleza que manejen mijos, porque hoy les tengo un video que a mí más de darme risa o molestarme, pues me impactó, porque así como hay celebridades que están luchando y recaudando dinero y hasta donando cosas para el personal de salud por esta contingencia del coronavirus, existen mijitos como Sebastián Rulli y Angelique Boyer que están de inútiles metidos en aplicaciones como Tik Tok, y sin ningún empacho de ser absurdos y/o ridículos.

Pues recuerden que hace semanas, se nos fue Sebastián Rulli a la playa junto a su novia Angelique Boyer y pues ahí se hizo toda una sesión de fotos encuerado mijas, primero dejándonos ver sus pompas y después casi al descubierto su ‘paquete’, que esas fotos fueron tomadas por la protagonista de ‘Teresa’ obviamente mijas, presumiendo la anatomía del actor y lo que se come mijas, dejándonos a todas humilladas, pero aquí el punto es que ¿cuál necesidad había de ese tipo de imágenes? Pues ninguna, más que llamar la atención.

Ahora, con esta moda de la aplicación Tik Tok, muchas celebridades como Thalía, José Eduardo Derbez, Érika Buenfil, Ana Brenda, Martha Higadera, Larry Hernández y más, se ponen a hacer el ridículo con doblajes, bailes o simples videos cortos con algo de ‘comedia’ incluida, pero Sebastián Rulli y Angelique Boyer creen que son muy graciosos mijos, pues tanto así para llamar la atención que se atrevió el galán de telenovelas a subir un video ‘hablando’ con aquellito… con su paquete ni más ni menos.

Yo les voy a decir mijas, que a mí Sebastián Rulli no se me hacía malo como actor, ni me caía mal y al contrario, era alguien para mí muy atractivo y buena onda, pero con Tik Tok esa imagen se me ha caído porque me parece que es muy pesado con ciertos videos y encima, no los actúa nada bien, al menos a mí no me dan gracia, pero juzguen ustedes mismos si creen que estoy amargada mijas…

Sebastián Rulli se ve acostado en el sofá con la playera algo levantada y lo que sigue no lo van a creer… se levanta su short simulando que está viendo su miembro y ándale que comienza a hablar con un audio de Juan Gabriel y dice: “¿Cómo te encuentras?”, a lo que la cara distorsionada del actor aparece simulando ser su ‘paquete’ y le responde: “Bien, mejor, y tú?”… después vuelve a responder: “Si tú estás bien, yo estoy mejor, estás más delgado, te ves mucho mejor”, para que finalmente el ‘miembro’ conteste: “Gracias”, y él se despida diciendo: “Te admiro, me caes bien”.

La descripción del video tampoco fue como muy afortunada mijas: “Esta cuarentena ha servido para conectar con esos amigos que hacía tiempo no hablabas, o con los amigos de siempre. Es bueno tener con quien hablar, y si es tu mejor amigo… mejor! Taggea a ese amigo/s para que vea cuánto lo quieres. Te quiero “Pelón””, ¿cómo ven mijas?, pero espérense porque les tengo otro video…