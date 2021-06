Evaluna, hija de Ricardo Montaner, ya no tiene el menor pudor y posa muy sexy en fotos

La esposa de Camilo provocó alarma en la gente por cómo se ve en mini falda y brasier

¿Causará la reacción escandalosa de su famoso papá? Mijos y mijas amigos de la CHACHA, su comadrita la Sasha está aquí y con una chisma que les va a impactar porque esta niña Evaluna, hija de Ricardo Montaner me tiene mal a mí y a sus seguidores con una serie de fotos donde hace un cambio de look pero de verdad las ofensas que recibió la esposa de Camilo me dejaron a mi hasta asustada. ¿Y por qué mijos? Porque esta mijita junto con la familia entera de Ricardo Montaner, pues pregonan la religión por delante, sus creencias de Dios son una constante cuando los entrevistan y eso está bien, pero para mucha gente se contradicen con las fotos que suben, sobretodo mi Evaluna. Evaluna, hija de Ricardo Montaner provocó polémica con fotos Sabemos que esta muchachita está casada con mi bigotón de Camilo quien está gozando las mieles del éxito actualmente, pero no dejan de crear polémica con cosas que no necesariamente los dejan en ‘bien’, como una foto que tuvieron que borrar hace unas semanas desde la cama, debajo de las sábanas y los dos mostrando mucha piel como si estuvieran desnudos mijos… Ahora, resulta que en su cuenta de Instagram mostró fotos que se cambió el look, ya ven que ella andaba con su pelazo largo y lacio y con atuendos pues muy propios de las mijitas de hoy en día, pero esta vez ya a la ‘descarada’ solamente se puso brasier negro y una mini falda de colegiala, que casi casi pienso que ni ropa interior traía mijos…

La hija de Ricardo Montaner escandalizó Yo estoy maravillada con el cinismo de esta mijita, que al menos no es como los Rivera que se comen a Dios por delante en todo lo que hacen pero ahí andan encuerados, hablando mal de la gente, en escándalos y cuanta cosa, esa es la diferencia de ellos con la familia de Ricardo Montaner que a estos sí les crees que de perdido vayan a la iglesia cada fin de semana. ¿Por qué digo esto? Porque así como Ricardo Montaner, Evaluna, su mamá, sus hermanos Mau y Ricky y hasta el esposo Camilo tienen a Dios en sus plegarias, también saben combinar el manejo de redes sociales con actitudes ‘impropias’ de cristianos, o por lo menos eso uno cree mijos, como la foto de arriba de la muchachita que dejó mucha polémica.

‘Encuerada y desatada’ Evaluna provoca polémica Les fui poniendo fotos de Evaluna de distinto tipo sólo para que se den una idea de que esta mijita le importa poco andar desatada enseñando piel y pues en la primera imagen de la polémica aparece con sólo un brasier negro, con su mini falda a cuadros y el cabello corto hasta los hombros y toda desaliñada. La muchachita parece niña de 13 años porque es chaparrita, petit, muy chiquita y pues no pareciera mujer casada, aunque mi Camilo está maravillado con su mujer, pero las críticas de las personas por su imagen ‘no acorde a los planes de Dios’, le trajo un sinfín de críticas, que hasta de drogadicta no me la bajaron mijos…

¿Tiene problemas con las drogas? La imagen de Evaluna en sus fotos desató mucha controversia Los comentarios para la mijita flaquita aparecieron en la cuenta del programa ‘Hoy Día’, en Instagram, pero muy ofensivos de la gente que no daba crédito a cómo se veía mi Evaluna mijos: “Que esto parece una persona usuaria de drogas”, “Seguro tiene belleza interna porque de externa no se la veo… y de clase o buen gusto ni hablar”, “Desastre total”. Y las críticas iban subiendo de nivel para mi chiquita: “Esta señora le sentó mal el matrimonio y tan jovencita”, “Desastroso”, “Cristiana de la secreta”, “y esa no es ni cristiana”, “Ridícula se cree que es una niña porfa madura eres una sra casada muestra lo que tienes, eres linda pero así vas a espantar a tú esposo y va a ir a caer a otro nido”, escribieron.

¿Era demasiado la imagen de Evaluna? Le dicen que espantaría hasta a su esposo Camilo Aunque Camilo está fascinado con ella, la gente cree que si sigue así, Evaluna se quedaría sola: “Se me figuró a la actriz de la película La Huérfana”, “Creo que ella y el Camilo recicla ropa fatal esa falda del colegio”, “Espantoso , solo veo es la cara de una niña mimada, voluntariosa”, “Medio chafaldita ella y su marido”. “Esa niña es rara”, “La verdad no se ve bien”, “Muy flaquita y pálida la muchacha!! Cómo que el matrimonio no le ha sentado también bien!”, “Cada oveja con su pareja… hace tiempo que se apartó del camino… ahora sigue una ruta distinta hasta ella luce distinta muestra obscuridad y tinieblas”, “La fumó verde”, “no se le ve bien parece muñeca encontrada en agua”, comentó la gente.

¿Se alejó del camino de Dios? Mijos, yo no creo que estas fotos de Evaluna sean para tanto, pero la gente le gusta exagerar y considerando que de verdad la mijita se quiso ver como muy polémica, pues se ganó que me la criticaran de todo a todo gracias a esas extrañas poses que hizo y además de que sí necesita urgente un estilista. Y no porque no tenga buen estilo para vestir si no para que sepa verse más estética y hasta que me la enseñen a posar aunque yo creo que ese es el objetivo de ella, entre más rara se vea, pues mucho mejor ¿pero qué dirá mi Ricardo Montaner de esto? ¿Considerará una ofensa a Dios el estilo de su hija Evaluna?

¿Tiene aspecto de indigente? Las personas no ‘perdonaron’ las fotos de la hija de Ricardo Montaner A la esposa de Camilo sólo faltó que alguien se ofreciera a asesorarla mijos, porque la gente me la seguía humillando con sus comentarios por su cambio de imagen: “Esa muchachita tiene aspecto de indigente”, “Bien mal se ve”, “Le falta proteína, se la ve muy delgada”, “Nadadora profesional, nada por delante y nada por detrás”. “Una muchacha totalmente diferente y un aspecto tan vulgar”, “Terrible”, “Espantoso”, “Nada que ver”, “Fatal”, Fatal se le olvidó la gloria de Dios”, “Que se ponga una blusa”, “Ni tiene, ni tendrá estilo”, “Patética”, “Malditas drogas”, “A esa niña no ha hecho bien creerse más de lo que es. Es normal ni más bonita ni más fea pero ella se cree súper bonita”.

¿Ofende a Dios Evaluna con sus fotos? Mijos vamos a ser francos, cada ser humano hace de su vida lo que quiere y si mi chiquita Evaluna cree que se ve bien así pues es muy su vida, aunque sí tendrá que aguantar tanta cosa que el dicen si pretende seguir de famosa, porque la verdad es que se la van a seguir comiendo viva con cuenta cosa haga. El problema acá es que los cristianos tienen la fama de respetar mucho a Dios y no ofenderlo de ninguna manera, por lo que sí resulta extraño que luego personas que profesan esas creencias como mi Evaluna, pues aparezcan así encuerados y provocando lujuria que es lo que quieren…

La hija de Ricardo Montaner apareció también en la cama con Camilo La chiquita puede hacer con su intimidad lo que se le plazca y con su esposo Camilo más, pero como les dije hace unas semanas que se filtra una foto, que más que filtrada fue porque uno de los dos la tomó y la subió a redes sociales por lo que la gente estaba escandalizada de los dos en la cama bajo las sábanas. Ya sé que son esposos mijos, pero una cosa es que profesen su amor en la intimidad y la otra que nos salgan con fotos así de mostrar mucha piel entrepiernados desde la cama y pues la terminaron borrando porque alguien les ha de haber dicho que nomás esas cosas no se hacen ¿habrá sigo mi Ricardo Montaner?