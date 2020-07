Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez está en el ojo del huracán por un video junto a su hija Aitana

Lo que pretende ser un video con burla y risa, se transformó en una serie de críticas por lo que sucedió

Y es que mientras Alessandra Rosaldo canta, la interrumpe Aitana y su mamá termina ‘golpeándola’

Alóoo mijas, bienvenidas a su espacio de limpieza, de lavandería, de desmenuzadero de chismes y de recreación venenosa, soy su amiga LA CHACHA y me da un gusto que me acompañen como cada día, para que echen el chal conmigo y podamos estar muy agusto debatiendo de lo que pasa con las celebridades y en esta ocasión le daremos con todo a Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, que está en medio de la polémica gracias a una ocurrencia en Tik Tok que no fue bien vista por mucha gente.

Ya ven que ahorita con las redes sociales, ningún chicle les embona a los que se la pasan de amargados sin tomar las cosas con humor y encima desatan su furia contra quien se deje y las celebridades están más expuestas que nunca pues ahora le tocó a mi Alessandra Rosaldo que ni cuando era cantante de Sentidos Opuestos había acaparado tanta atención hasta que se casó con Eugenio Derbez y a raíz del reality show que protagonizó la familia entera.

Pues Alessandra Rosaldo gusta de hacer videos de Tik Tok y ahora, una ocurrencia le salió caro, porque pretendía ser de comedia y de risa y terminó desatando críticas y exponiéndola como ‘golpeadora’ y mala madre, pues mientras ella cantaba muy agusto un doblaje de ‘Libre soy’ de la película Frozen, aparece Aitana para interrumpirla con el tema de ‘Wildest Dreams’ de Taylor Swift para indignar a la famosa cantante y de repente darle una patada para sacarla de cuadro y que no le robe su momento.

Los comentarios en el video no se hicieron esperar: “Creo que es solo la impresion de que la golpea pero NO ellos nunca publicarian algo asi en redes !!! ESA Niña es un diamantito ….ya veran sera una gran cantante actris o lo que sea que decida en su vida”, “No hagan esos ejemplos, los niños copian”, “Que horror, con un niño ni en broma se juega así”, “Se informa que la niña está hospitalizada con fractura de cadera y su madre está haciendo arrestada en este momento”, “La sensibilidad se ha extraviado”, “Hay no ahora en tiempos de delicadeza, donde todos tienen la piel tan finita y no aguantan nada ya saldrán los defensores de los niños a atacar a la madre, por favor es broma y muy bien montada”.

Sin embargo, hay algo más detrás de este video y es que se nota que fue Eugenio Derbez el que la ayudó a sacar a Aitana de cuadro agarrándola del brazo y la supuesta patada que le dio Alessandra Rosaldo es por enfrente del cuerpo de la niña por lo que nunca la toca, a lo que mucha gente asegura que la esposa de Eugenio Derbez es mala madre, posesiva y que no le gusta dejar sola a la niña con el papá, porque no la cuida bien y precisamente de eso hablo en la siguiente página mijas, porque lo que dijo ella del ex de Victoria Ruffo es cierto…

PUEDES VER EL POLÉMICO VIDEO DANDO CLICK AQUÍ