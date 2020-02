Página

Alooooo mijitas y mijitos!!! Bienvenidos al fin de semana, a la perversión, al deseo, el veneno, a la ropa sucia, a los trapitos al sol de su amiga comadre y mentora LA CHACHA, gracias por leerme y por acompañarme en mis actividades de mujer abnegada echando el chisme como me gusta! Hoy les tengo un especial de cocina mijas, porque nos dedicaremos a preparar y desmenuzar unas ricas pechugas… pero no de pollo mijas, sino de carne pura porque mi Adamari López se me está deschongando, me la están despechugando mucho y estoy alarmada pero extasiada al mismo tiempo y como siempre su amiga la CHACHA les trae las pruebas contundentes.

Ayyy mijas pues a mi me gusta mucho ver Un Nuevo Día, ese matutino que como me pone de buenas solamente por ver a mi Adamari López, mi reinísima adorada chaparrita cuerpo de uva, que como me hace las mañanas más gratas y llevaderas… Pero lo que no puedo negar es que le ponen la mayoría de las veces, unos vestuarios que parecen disfraces y definitivamente la hacen ver más pasada de peso que lo que está… El de vestuario necesita unas buenas clases de clase mijas, porque qué barbaridad con lo que le escogen a mi Adamari López.

Una vez me la vistieron de azafata, de aeromoza, de sobrecargo de avión! Y así no se puede mijas! A ese vestido fucsia solo le faltaba un gorrino de azafata para parecer mi Britney Spears en su video de Toxic mijas, nomás que de otro color. Si no me creen, su amiga LA CHACHA les trae las pruebas, vean nomás mijas…

¿Apoco no parece que te va a dar las indicaciones al subir a un avión? Ay mi chiquita preciosa Adamari López, y qué decir cuando estaba concursante en ‘Así se Baila’ que en la gran final me la dejaron en ridículo poniéndole lo que parecía un pañal de bebé mijas! Pero aquí el de vestuario merecía unas buenas cachetadas por ‘humillar’ así a la chaparrita consentida!

Le pusieron a mi Adamari López un jumpsuit muy bonito en dorado, donde la comenzaban a despechugar pero toda la atención se vino al centro y a la parte inferior de su cuerpo porque de por sí mi chiquita preciosa sobreviviente, está gordita y luchando contra la obesidad y se les ocurre ponerle semejante pañal para tapar su parte íntima inflada!

Qué bárrrrrrrrbaros los de vestuario, vean nomás mijas…

Obviamente las mijas y mijos, se la acabaron: “No me gusta su disfraz”, “Si rebajara pesará menos en el baile”, “Será bonita, no se le quita a nadie, pero esa ropa no le va a ese cuerpo”, “La Señora de Dorado parece que trae el pampers por enfrente”.

Las pruebas están abajo… ¿Que mi Toni y hasta mi Alaïa no le dirán nada?

