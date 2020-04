Maribel Guardia está constantemente en el ojo del huracán por sus atrevidas fotos a su edad

Últimamente la han llamado ‘anciana y persona de la tercera edad’ y ella no se ha quedado callada

Ahora comparamos las fotografías de hace años con las actuales y veremos si Maribel Guardia tiene cirugías

Alóoo mijos, soy LA CHACHA y estoy muy excitada porque me acompañen hoy y me lean en esta columna que escribo con mucho cariño para todos, menos para las celebridades de las que hablo que a veces me hartan, pero son las que dan material para escupir el veneno y una de ellas muy querida por todos es mi comadre Maribel Guardia a quien últimamente no me la dejan en paz en sus fotos y videos que comparte en Instagram posando muy sexy como es ella, pero todos sospechan de cirugías.

Y es que en las últimas semanas, mi comadre Maribel Guardia que ya en un mes cumple 61 años, ha sido muy atacada porque le dicen que es una anciana y que es persona de la tercera edad… Que si nos fijamos en sus años de vida mijas, pues ni cómo negarlo, porque a ella le molesta y hasta le ha contestado las ofensas a esas personas que no tienen nada que hacer más que criticar en redes sociales, pero equivocados, equivocados no están, porque que se ubique mi mijita Maribel porque sí ya es de la tercera edad.

Que ella se sienta más joven y sobretodo, que le ande dando una santa aporreada a mis comadres de los veintes, treintas, cuarentas y cincuentas, pues es otra cosa, porque para sus 60 años se conserva intacta e inmaculada, además de que tiene un ángel y una belleza impresionante, pero aquí va la pregunta del millón mijas: ¿Maribel Guardia es natural o se ha hecho sus arreglitos y acudió a las cirugías para presumir esa cara, ese pelo, ese cuerpo? Pues su comadrita LA CHACHA aquí les trae el antes y el después y así como el pollo, vamos a desmenuzarla.

Mucho se ha dicho que desde que iniciaba su carrera en películas y ya la veíamos en bikini y toda la cosa, la costarricense era natural y con el paso de los años ha ido ‘afilando’ gracias a las cirugías su cara y cuerpo, sin embargo, les tengo una primera foto en la que la mijita Maribel Guardia tendrá unos veintitantos años, la foto está a blanco y negro pero podemos ver claramente que mi chiquita preciosa tiene unas orejitas, unos pómulos bastante cachetones y una nariz ancha…

Centrémonos en la cara porque en el cuerpo ahorita lo vamos a tocar, pero en la foto de abajo ya la podemos ver con la misma esencia, con la nariz un poco más afilada y menos grande, sin embargo sus pómulos son los mismos y hasta la manera en la que sonríe es igual mijas, porque si mi Maribel Guardia se hubiera hecho algo en la boca, ni sonreír podría bien, así que todo parece indicar que si se hizo algo en la cara con cirugías, estaría en la nariz, aunque ella dice que no…

Vean la foto de abajo y en la siguiente página se van a sorprender con sus pechos…