Mariana Padilla, novia del hijo de Vicente Fernández se está convirtiendo en una ‘celebridad’

Gracias a sus curvas, a sus sexys fotos y a su manera de expresarse, la mexicana esta causando sensación

Ahora, se atrevió a pedirle a todas las mujeres a que se operen

La Chacha está aquí mijos y espero que me acompañen al chismerío de hoy porque les tengo una mujercita polémica con su cuerpo y con sus declaraciones: Mariana González Padilla… ¿quién es? Pues la novia del hijo de Vicente Fernández, el mijito Vicente Fernández Jr. que ha de andar extasiado con semejante mujerón.

Pues resulta que ya sabemos que a la ‘Kim Kardashian mexicana’ como la apodan, pues le encanta llamar la atención y desde que se hizo novia de Vicente Fernández Jr. pues no hay quien la pare.

Supuestamente, los dos se conocieron en redes sociales y habiendo taaaaantos hombres jóvenes y maduros más atractivos, la mijita fue a ‘caer’ con el hijo de Vicente Fernández.

Por eso desde ese momento, a la voluptuosa curvilínea me la han criticado y de interesada, de prepago, de descarada, de vulgar no me la bajan.

Y es que ese es el estereotipo de la gente con este tipo de mujeres mijos… no las pueden ver voluptuosas, sexosas, sin pelos en la lengua porque luego luego se les van a la yugular.

¿Pero tal vez tienen razón? Una chica que de la nada salta a la fama, andando con un señor como 30 años mayor que ella y ahora teniendo exposición en los medios y redes sociales, pues no habla precisamente de alguien que ‘no está aprovechando’ el momento.

Ya sabemos que Vicente Fernández Jr casi se casa con Mara Patricia Castañeda, luego acabaron mal, después con la ex que lo estaba acusando de mantenido y ahora mágicamente aparece con esta muchachita voluptuosa.

El caso es, que Mariana González Padilla tiene inundado su Instagram de fotos exhibiendo cuerpo, bikinis, curvas por doquier y sexosidad al por mayor.

No obstante con eso, ahora en una entrevista para Suelta la Sopa, se nos desbocó y le dijo a todas las mujeres ‘opérense’, ‘fabríquense’, porque ella es prefabricada y le encanta (y le sirve). Pasen a la siguiente página para contarles lo que dijo…