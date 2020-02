Página

1 de 3

Alóoooooo mijas bienvenidas a la columna de su comadre y amiga LA CHACHA, gracias por estar un dia más leyéndome y al mismo tiempo estar haciendo las labores domésticas que nomás no nos dejan en paz mijas… siéntense, tómense su break merecido para bebernos una copita (Ay! A veces me da por tomar algo de alcohol a estas horas mijas, no se asusten) y vamos a ponernos a echar el chisme y lavar los trapitos sucios hoy de dos de las consentidas de Mundo Hispánico, mis comadritas Mayeli Alonso que siente ya nadie la merece desde que enflacó y por el otro lado de mi Queen Thalía que siempre busca llamar la atención de los latinos y ahora les contaré lo que va a hacer.

Pues lavemos la ropa sucia primero con el agua ‘puerca’ de mi Mayeli Alonso quien después de separarse de mi Lupillo Rivera ha andado muy ‘elevadita’ en su nube ya de inalcanzable, empresaria, empoderada, rica, famosa, latina, como su reality show haciendo que esto, haciendo que lo otro, pero sobretodo noviando con el Jesús Mendoza, a quien le está ‘chupando’ la juventud mientras ella desarrolla proyectos muy para nosotras y sus productos que adelgazan y parece que sí funcionan mijas.

Mi Mayeli Alonso sufría bullying desde Rica Famosa Latina porque le decían ‘chancha’ pero esa ‘gordita’ se atrevió a meterle a la dieta, a los filtros (que no lo niegue porque unas fotos están truqueadas) y al ejercicio y a las pastillas (en su mayoría) para conseguir perder peso y así restregarnos a todas las que la criticábamos (a su amiga la Chacha también) que sí se puede y de qué manera porque desde que dejó a Lupillo Rivera, como que renació una nueva Mayeli y hasta el hermano de mi Diva de la Banda se debe arrepentir de dejarla.

Pues ahora, mi Mayeli Alonso publicó una fotaza muy escandalosa porque aunque no aparece enseñando mucha piel, no tiene que hacerlo para escupirnos a todas las que la tachábamos de floja y pasada de peso enfundada en un vestido negro muy apretado que se aseguró de quedarle a la perfección para resaltar (agárrense y tómenle al té) que YA TIENE ABDOMEN PLANO!!! Y por si fuera poco, la vieja nos deja humilladas con tremenda nalga que se carga!!!

Ay mijitas su amiga la CHACHA hasta sudando de los nervios está con la foto de Mayeli Alonso, porque me deja ver que estoy echa una piltrafa de cuerpo y que no me estoy aplicando con mi propósito de año nuevo para perder peso, tan asustada estoy que podría pedir las pastillas de esa mujercita.

En la siguiente página desmenuzamos (así como la carne y el pollo) la fotografía del cuerpazo de Mayeli Alonso, por mientras vayan viendo esta imagen de abajo donde aparece muy perrucha perfectamente maquillada y con una copa de vino en tono de venganza contra las que no creíamos en ella.