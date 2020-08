Chiquis Rivera demuestra que no sólo le hace a la cantada sino también a las labores de trabajadora doméstica

La hija de Jenni Rivera disfruta de compartir videos en donde le sale mejor ser trabajadora doméstica

Hizo una curiosa pregunta a sus seguidores quienes opinaron sobre si era extraño algo que hacía en la cocina

Aló mijos amigos de su comadre LA CHACHA, aquí me tienen alterada hoy porque resulta que me salió competencia y no por escribir esta columna, sino porque mi Chiquis Rivera, la está haciendo ahora de trabajadora doméstica… así como lo leen, la hot tamale ya le está gustando más las labores de la casa, que la cantada, como todo mundo la critica y dicen que en vez de cantar, ladra, pues era obvio que se tenía que buscar otra cosa mientras toma clases de voz, porque últimamente, y por la cuarentena, la hija de Jenni Rivera se nos desató.

Y es que Dios sabe que una que es ama de casa y mis comadritas las que hacen de trabajadora doméstica pues son labores que necesitan reconocimiento y darnos un incentivo grande por todo lo que implica mijas, porque eso de lavar la ropa, de limpiar la casa, de cocinar, de hacerla de paseadora de mascotas, de nanas y de cuanta cosa surge cada día en las casas, pues no está fácil y ahora que una celebridad como mi Chiquis Rivera lo haga, pues deja entrever que hay artistas que también se ponen en el lugar de una.

Pues en un video recopilado por la cuenta de Instagram de Univisión Famosos aparece la hija de Jenni Rivera en un sexy jumpsuit color negro con gris muy pegadito para que sus curvas se resalten y muy bien peinada para hacerla de trabajadora doméstica y con guantes y escoba en mano mientras baila muy contenta y se alista para limpiar la casa demostrando que posiblemente como se contagió de coronavirus, pues no tenga quién le ayude, porque ya ven que los inútiles que viven con él, su hermano Johnny y el esposo Lorenzo ps no creo que hagan mucho…

Pero mientras limpiaba, la Chiquis Rivera le hizo una pregunta a sus seguidores sobre si era ‘rara’ por algo que hacía en la cocina y pues las respuestas no se hicieron esperar… Pasen a la siguiente página para que se enteren de qué preguntó y vean el video de lo que la hija de Jenni Rivera lo hacía…