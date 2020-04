Las medidas de confinamiento por el coronavirus no han sido acatadas por todas las celebridades

JLo, Paquita la del Barrio y Ricardo Montaner han sido negligentes con lo que han provocado en redes sociales

Se supone que las celebridades deben poner el ejemplo si lo que piden es quedarse en casa

Buena semana para todos mis mijitos amigos de LA CHACHA, que se aun bonito día para todos y todas mijas y mijos, que Dios me los bendiga mucho en esta semana mayor y pidamos perdón por nuestros pecados (que estamos pagando caro con esto del coronavirus) y seguiremos pagando mijos, con que no nos enfermemos de COVID-19 ya vamos de gane y aunque llevamos ya varios días encerrados hincados llorando y angustiados, hay celebridades a las que no les entra en la cabeza lo que significa NO EXPONERSE, CONFINAMIENTO, NO SALGAS DE CASA, palabras que se han puesto ‘de moda’ gracias a la pandemia, y hablo de JLo, Ricardo Montaner y Paquita la del Barrio.

Pues me refiero a que estos mijitos se ‘saltaron’ vilmente la cuarentena y decidieron no hacer caso a las disposiciones del gobierno con todo y que la situación por los casos de coronavirus en Estados Unidos y México donde viven, ya se puso alarmante.

La primera con todo y que tiene una mansión del tamaño casi del país, con amplios jardines, con piscina, con miles de habitaciones en la que seguramente debió acondicionar desde un estudio de grabación hasta un gimnasio, es mi JLo, entonces que la mijita nalgona prometida de Álex Rodríguez se haya atrevido junto con el deportista a largarse en pleno confinamiento, es como una patada en las entrañas mijas…

¿Se creerán invencibles o qué sucederá? Todavía que se hayan ido a hacer el super, a algún trámite importante, pero no, porque para eso seguramente tienen a sus chalanes… Entonces figúrense ustedes que se les ocurrió ir a un gimnasio de Florida a entrenar! Todo parece indicar que el gimnasio hizo una excepción con JLo, de 50 años, y el exbeisbolista, de 44, ya que hay un letrero en la puerta que dice que las instalaciones están cerradas y hasta invitan a la gente a quedarse en casa…

Pues sí mijas, a todos menos a JLo, porque a ella sí le abrieron y aunque llegó con tapabocas y toallitas desinfectantes, mi mijita nalgona no dejó de presumir sus caderas en plena pandemia con unos leggins apretados y un top que destapaba su abdomen…

Page Six y The New Yorker fueron los responsables de publicar las fotos donde JLo y su Alex se ven saliendo del gimnasio, sin embargo, a lo mejor le dio miedo a mi Jennifer porque luego luego subió una foto muy en pijamas glamourosa, maquillada y peinada en la que aseguró que era su día 18 en cuarentena, igual por su lado el mijito de Alex Rodríguez también lo hizo, por lo que pudiera tomarse como que desmintieron o bien les dio miedo y quisieron despistarla… Pero lo que sí es que no se midieron y se saltaron las órdenes de gobierno, si no me creen, vean las fotos de abajo…

Mientras nos pasamos a mi mijita Paquita la del Barrio que ella sí no sabe ni en qué mundo vive…