Maluma, J Balvin y Carlos Rivera nos tienen locas

Pero locas parecen ellos con los oscuros secretos que les sacan conforme avanza la carrera

La Chacha te dice lo que sucede o sucederá con los famosos cantantes

¿Maluma, J Balvin, Carlos Rivera gays? Mijas y mijos chulos benditos de Cristo sacramentado, los saluda su comadrita la CHACHA en el merecido break de la mañana que tenemos que hacer para echar chisme y lavar los trapos sucios (negros hoy) de los artistas y en esta ocasión voy a romper muchos corazones, voy a abrir muchas mentes y voy a darles pruebas de que no todo es lo que parece, porque mi Maluma, mi J Balvin y mi Carlos Rivera nos tienen engañadas mijas, abran los ojos como yo lo hice.

Las celebridades siempre están en el ojo del huracán que si por cómo se visten, por cómo cantan, lo que cantan, con quien andan, si no andan y lo que declaran, lo que se compran, lo que presumen y un sinfín de cosas que para todo una arma el escándala! Pero si hay algo que a los fanáticos como su comadre la CHACHA le encanta saber de los artistas, es su vida amorosa, porque si a unos les va mal en el amor, imagínense qué esperanza de los simples mortales mijas…

Pues hoy les tengo información de estos tres cantantes muy famosos en todo el mundo hispano, quienes a base de mucho trabajo, esfuerzo y hasta escándalos han logrado sobresalir y estar en los corazones de las mijitas y sobretodo de muchos mijitos hombres también, y es en ese tema en el que me voy a detener, agarren sus escobas que vamos a comenzar a volar como las brujas que somos hoy…

Y es que cuando el río suena, es que agua lleva ¿verdad mi Ricky Martin? ¿verdad mi Christian Chávez? ¿verdad Daniel Bisogno? Y es que al igual que sucede con mi Fernando Colunga, papacito rey de reyes y rey de la duda y la incertidumbre sexual (por aquello de que las novias que le conocemos son más inventadas que Lady Gaga), pero es que en el mundo artístico muchos quieren tapar el sol con un dedo mijas, y es que si les gusta el atole con el dedo, pues dense mijos, pero no nos quieran ver la cara de estúpidas, porque muchas no nacimos ayer…

No hay nada mejor que vivir la vida sin ataduras, sin esconderse y sin reprimirse mijas, si no díganle a mi Ricky Martin y a mi Miguel Bosé que se nos deschongaron cuando salieron del closet y miren los felices que son (bueno Ricky con sus miles de hijos, porque mi Miguel tiene un pie puesto en la sacramentada tumba), así que por eso comencemos este lavadero con mi Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, ese colombiano sabroso de 26 años que me provoca malos pensamientos mijas, porque así es…

Mi Maluma ya lleva desde 2011 triunfando en la música y se ha convertido en un exponente fiel de la música urbana, del perreo más bien dicho y de las letras sexuales que nos avienta en la cara con sus canciones… Y cada vez suena más en el run run de los pasillos de todo mundo, que es gay, mijito chulo tiene una base grande fans en su mayoría mujeres obviamente, que yo creo que piensa que estarían muy decepcionadas si llegara a salir del closet, sin saber que las mujeres somos fieles y nos desgarramos las vestiduras con todo lo que amamos…

Y a él, lo amamos, claro que sí! Pero que no nos quiera ver la cara de estúpidas mijas, porque ahí sí que habrá problemas… últimamente publica en su Instagram tanta cosa, que una ya no sabe qué hacer y qué pensar con tanto material… que si haciendo ejercicio con ropa más entallada que la mismísima JLo, que si en ropa interior con un look muy femenino, que si en poses muy ‘sospechosas’, que si la foto de abajo como Walter Mercado en rubia, etérea, empoderada de San Valentín y cuanta cosa… Por lo que no resulta de extrañarse que los rumores de que a mi Maluma le gustan los hombres se hayan disparado mejor que las acciones de Amazon en la bolsa…

Y a pesar de que tuvo una novia muy guapa, la del video de Felices los 4 con un trasero más prominente que el de mi JLo, hace unos días Maluma respondió si es gay y visiblemente nervioso y hasta burlón, contestó… Muy a su manera pero contestó, pueden ver el video aquí:

“Cómo es la gente estúpida, ¿como voy a ser gay? Si fuera gay ya lo hubiera dicho… O al que dijo que soy gay, qué le parece si me presta a su novia un ratico para que vea si soy gay…”, muy tajante y muy directo mi mijito chulo…

Ustedes juzguen mijas, por mientras vámonos con mi J Balvin, que es mi muchachito consentido…