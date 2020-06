Danna García por fin se encuentra con su hijo Dante luego de meses sin verlo por culpa del coronavirus

La actriz colombiana ha contado lo que ha pasado a una semana de haberse reunido con el pequeño

Dante, hijo de Danna García le hizo una confesión que encendió las alarmas en la actriz

Alóooo mijas, ya por fin estoy de regreso en otro chisme rico de lavadero como nos gusta, soy su comadrita la CHACHA y les tengo el cierre de esta telenovela de meses de cuarentena por mi querida Danna García que no podía dejar de decirles lo que ha pasado a una semana de que la mijita por fin se pudo reunir con su hijo después de estar contagiada de coronavirus durante más de 70 días que como sufrimos con ella.

Y es que la mijita la semana pasada, nos sorprendió con un video de su página de Facebook donde nos daba gracias a todos los que sufrimos con ella por todo lo que vivió durante estos dos meses enclaustrada por culpa del maldito coronavirus, lo que la alejó de su esposo y de su hijo Dante. Yo casi me caigo de la cama en lágrimas y sollozos cuando vi que la colombiana por fin entraba a su casa mientras su hijo jugaba en la sala y al verla reacciona de forma muy bonita.

Pero ¿qué ha pasado a una semana de que Danna García se reencontró con su hijo después de estar separada de el por el coronavirus? Pues el chiquito precioso de Dante ya se está acostumbrando a tenerla junto a él pero le hizo una tremenda confesión que a la actriz primero impactó y después no le gustó mucho.

Primero, en una historia de Instagram, se puede ver cómo Danna García está en la cocina con su hijo comiendo fruta mientras suena de fondo una canción de agradecimiento a todas nosotras que estuvimos al pie del cañón no dejándola sola en esta cuarentena y dándole apoyo e hincadas con nuestras oraciones por su salud mijas, que sí se vio basta golpeada por el COVID-19 porque recuerden que dio positivo durante 3 veces, que la mijita hasta llegó a dejar instrucciones para su hijo en caso de no recuperarse.

Aunque Danna García no fue la única que sufrió estar alejada de su hijo, pues el pequeño Dante supo cómo hacer para entretenerse mientras no comprendía lo que su mamá estaba pasando con el coronavirus, porque resulta que él hizo amistad con una niña y eso de inmediato fue lo que le contó a la actriz colombiana en cuanto regresó a verlo y ella toda impactada mijas, porque ya ven que a una como madre no quiere que le toquen a su hijo ni que lo volteen a ver y de niños menos, pues ándale que a esta mujercita se le estaba metiendo una niñita en la vida de Dante y así lo manifestó porque como mamá cuervo pues trata a su hijo como rey y en la siguiente página les tengo lo que escribió de dicha niñita…