En su Instagram , la mijita Maribel Guardia puso una foto en bikini, pero cuando tenía 19 años de edad causando el infarto a todos los que la seguimos, porque me la cambiaron, pero me la cambiaron para bien.

Ya uno aquí en el mundo de los famosos no se puede extrañar de que las mijitas se hagan cirugías o procedimientos para verse más jóvenes, más buenonas o más acuerpadas, pero cuando alguien como Maribel Guardia que a su edad de 61 años nos deja azoradas con su cuerpo, comparte foto de su pasado, pues una no deja de meter cizaña y analizar.

¿Pacto con el diablo? ¿Cirugías? Ni Dios mi padre bendito, me lo mande mijitos, bienvenidos a este chisme de veneno, soy su comadrita La Chacha y hoy les hago estas preguntas al empezar porque es lo mismo que yo pensé cuando me impacté con una foto en bikini que Maribel Guardia puso a la edad de 19 años.

La cuenta de Instagram de ‘Chico Farándula’ publicó una foto de comparativa entre Maribel Guardia de los 19 y ahora a sus 61 años en un bikini similar en color y los resultados casi me dejan ciega mijos…

De verdad que la mujercita se ve mejor ahora y yo con toda la envidia del mundo porque debiera ser diferente, pero en ella se ve el cambiazo con o sin ejercicio, o con cirugías o con el pacto del diablo que tiene o con lo que sea, pero se ve mejor.

Naturalmente, la gente se quedó impactada como yo mijos, que casi me quiero arrancar las lonjas y los kilos de más para verme como ella y pues opinaron:

“Cuando ella tenía 19 yo no había nacido y actualmente se ve mejor que yo, lo que hace el dinero”, “Pero es que con la ayuda del bisturí, y plata esta mala la que quiere”, “Ya vengo, me voy a suicidar!”, “Maribel tiene sus genes mejor que Chabelo”, “Yo había visto esa foto y no se veía así su nariz está retocada también pues sus cejas eran más gruesas”, “Dios cuanta envidia. Ahora se ve más guapa”, “Un monumento de mujer!”, “El bisturí le ayudó y yo me suicido”, “Hermosa ejemplo de todas las mujeres no importa con la ayuda de lo que sea miren algunas ni con bisturí no se trata de crítica si es de admirarse el cómo se quiere”.