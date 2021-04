Ya les he hablado mucho de Aislinn, de Vadhir, de José Eduardo, de Eugenio y Alessandra Rosaldo, pero fue precisamente esa mijita la que nos llamó la atención con una fotografía de su hija Aitana a la que captó con una ‘fuerza divina’ sobre ella en un jardín.

Pues ándale que mientras la Familia Derbez que yo amo tanto y que me muero por verlos juntos de nuevo, se preparan para la segunda temporada de su reality show, disfrutan momentos muy íntimos y divertidos, pero también los comparten en fotos y una de ellas asombró a todos.

Mijos y mijas, llegó la hora de echar la chisma de hoy y acomódense en el sillón porque ya no hay vuelta atrás, sírvanse el café y las donas porque aquí les traigo un lavadero muy bueno y sobrenatural que tiene que ver con Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, que una foto me dejó estupefacta.

Una ‘fuerza’ apareció en una foto de Aitana Derbez

Alessandra Rosaldo me dejó atónita porque en una foto donde se ve la pequeña hija de Eugenio Derbez sentada en un jardín mientras ella está con lo de los huevos de pascua, pues ándale que un rayo aparece encima, una estela de luz y solamente cubriendo su cuerpecito.

Yo dije ‘esta mujercita con tal de que se hable de la hija le puso un efecto a la imagen’, pero ándale que luego veo la descripción que escribió la cantante y pues más sorprendida quedé porque ella puso que no: “#nofilter #sinfiltro No es un filtro, no es un efecto, les juro que así caía la luz sobre ella a través de mi cámara hoy”.