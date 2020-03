View this post on Instagram

✨ Amando todo lo que me rodea! Viviendo el hoy y el ahora. Y sobre todo finalmente disfrutando de mi café ☕️✨ . . . Después de 31 largos días de Marzo de : ~NO 🥩 carne . ~NO carbohidratos . ~ NO sodas 🥤 . ~ NO lácteos 🥛 . ~ NO café ☕️ #.Porque mi @alisonsolis_ me lo pidió y le prometí hacerle caso… Lo único que extrañé fue el café ☕️😂 #puravida #costarica🇨🇷 #cristysolis #coffeelover #lovinglife #grateful #besttimeisthepresent