Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz están en bocas de todos por un mensaje de la modelo

La polémica relación atravesaría por una época complicada según varios medios de comunicación

Hace meses la modelo mexicana tuvo que publicar un video hablando de un supuesto embarazo

Buenaventurados sean todos mis compadritos y comadritas de la CHACHA, gracias por acompañarme un día más y estar al pendiente del veneno que estoy destilando esta mañana mijas, porque me olvidé de los quehaceres para hacerles unas pesquisas porque estoy anonadada con este tema de la supuesta separación entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz, después de tanto escandalito desde que el expresidente de México se atrevió a dejar a la Gaviota, Angélica Rivera y luego ya después lo vimos con novia nueva y modelo más joven.

Pues ahora salió un rumor de que la relación entre Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz estaba pasando por una mala racha en la que estaban al borde del rompimiento mijas y cómo no, si ella es mucho más joven que él, por más guapo y tonto que esté para sacarle la lana, ella debe estar todavía en la sintonía de la juventud y él pues si sintonía tiene ha de estar enfocado en otras cosas y por eso precisamente se decía que estaban mal.

Según una revista mexicana, Tania Ruiz estaría harta de que la critiquen por andar con un cabeza hueca como Enrique Peña Nieto, además de que supuestamente ella quisiera casarse y tener otro hijo, porque la mijita ya tiene una nena, pero quiere más y pues el expresidente de México ya no está para esos trotes, ya ven que hace unos meses, el año pasado me lo andaban matando disque de SIDA porque disque se había contagiado de un transexual y quien sabe cuánta cosa mijas.

Pues los rumores de un rompimiento se avivaron, cuando la mijita Tania Ruiz, publicó una foto muy sexy con su retaguardia muy parada pero el texto fue lo que ‘fregó’ mijas, porque cuando le preguntaron si iba dirigido a Enrique Peña Nieto ella puso que sí y pues no era precisamente algo taaaaan amoroso: “Quien soy. A donde voy. Con quien voy. Si Dios no puede inspirarte ¿Entonces quien? Somos cuerpo, mente y espíritu . Viviendo consciente y subconsciente. Pensamos, hablamos y actuamos. No todas las situaciones que vivimos necesitan una reacción . A veces cuando tocas fondo es la mejor manera de sentir de que estamos hechos y encontrarnos para amarnos”, esto me saltó mijas, porque ¿tocó fondo de qué?

Y ahí no quedó la cosa porque siguió: “Que bonito es escuchar a los demás sin juzgar. Venimos para comprender y entender! No para juzgar! Que buscas cuando le platicas algo a una amiga, al psicólogo, a alguien de tu confianza ? Que te ataque? Que te juzgue? Necesitas ser escuchado y comprendido. Si llegas estar en ese lugar, da tu opinión. Mas no ataques ,ni agredas, si quieres que esa persona en vez de acercarse se aleje. Trata de entender todo y comprender todo!!! Para eso estamos en esta vida! Se madura cuando no se juzga!”, entonces si escribe eso y le preguntan si va dirigido a Peña Nieto y ella dice que sí, pues llama la atención que signifique que tal vez la mijita no se sienta bien con él ¿o no? Y que encima hay problemas…