Pero lo que todos queríamos, hablaron de los rumores de su supuesta separación: “Yo creo que uno nunca se acostumbra a que la gente comente, cuando no tiene ni idea de lo que pasa entre nosotros”, pero viene lo bueno, que esto no termina mijos, sigan leyendo…

Pero esto no fue todo, porque en una entrevista hecha para la sesión de fotos de la revista, pues que me sientan a Adamari López y a Toni Costa y ‘encaran’ a todos aquellos que pensaban que había una separación.

Total, yo toda alarmada comiéndome las uñas y desgarrándome la piel de los nervios, esperé la respuesta de estos dos vigilando sus movimientos y pues ándale, hoy por fin aparecen unas fotos y videos que confirman separación o no.

Avienten la escoba, programen la lavadora con los trapos sucios y pónganse a comer lo que sea mientras me leen porque después de que el periodista Javier Ceriani dijera que había crisis entre Adamari López y Toni Costa, todos nos alarmamos y empezaron las especulaciones a full.

“Nosotros sabemos nuestra realidad, nosotros sabemos nuestros buenos y nuestros malos momentos y muchas veces no tienen que ver con lo que la gente comenta en la prensa o lo que se dice por ahí, pero lo que sí sé, es que ante esos comentarios yo no comento, a Toni le cuesta muchísimo quedarse callado sobretodo cuando no son ciertos”, dice Adamari López sobre los rumores.

Pero la chaparrita cuerpo de uva también comenta que Toni es de celebrar mucho su amor llegando con detalles y siendo muy tierno y comprensivo con ella… ¿se dan cuenta del amor que es mijos? Y ustedes criticándolo por cualquier cosa…

Y Toni Costa nos da el mega chisme de que la pandemia les aplazó los planes, pero sí habrá boda: “Sí había fecha pero la pandemia nos atrasó todo como a todos pero estoy seguro que en algún momento, esa fecha nueva va a llegar, todo mundo lo va a saber y muchos dejarán de preguntar porque siempre lo preguntan pero queremos que sea algo como necesario y no olvidado, si no ya lo hubiéramos hecho porque así como estamos, estamos bien”, dijo Toni y pues nada de separación mijos.

Al contrario, va a haber bodorrio y yo feliz con mi chiquita preciosa y en una parte de la entrevista les preguntan qué han aprendido el uno del otro y Toni dice que mi Adamari le ha dado estabilidad y sentido a su vida y lo ha encaminado a un propósito y a ser mejor hombre, mientras que ella lo define como una chispa que le enciende todo el cuerpo y la llena de emoción.

¿Cómo ven mijos? Estos dos están más que enamorados y ni de lejos va haber separación, al menos hasta que no se rindan ni se dejen de ver con ojos de amor. Abajo les dejo el enlace para que vean de vivo retrato los videos mijos…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ Y TONI COSTA HABLANDO SOBRE SU SUPUESTA SEPARACIÓN