Página

1 de 3

Alóoooooo mijas y mijos, bienvenidos a otro día, otro drama, otra trapeadera, otra carga sucia de ropa que lavars de celebridades que nos hacen el día más lleno de chisme y de veneno, soy su comadrita LA CHACHA lista para escupir las palabras que tanto me gustan y hacerlos muy felices diciendo sus verdades a las celebridades, y hoy vamos a hablar de tres consentidas nuestras: mi preciosa belleza natural Lucero, que está más vigente que nunca gracias a su hija Lucerito mijita fachosa pero adorada, y también hablaremos de mi comadre la inventada de Thalía que se sacó una foto con mi JLo quien le hizo ‘el feo’.

Comencemos primero con mi Lucero que a sus 50 años se ve muy natural y presume orgullosa sus arrugas y sus imperfecciones sin maquillaje y le vale un cacahuate lo que la gente venenosa como yo diga de ella, por eso la adoro a la adorada preciosa mi chiquita que la conocemos desde chiquilla y nos ha deleitado con sus canciones para llorar y bailars… Pues mi Lucero está re contenta con su carrera, su novio el empresario Michel Kuri, pero sobretodo con sus hijos, mi José Manuel que acaba de cumplir 18 años y Lucerito Mijares quien acaba de cumplir sus 15 años (hay que cantarle la de Quinceañera de Timbiriche mijas).

Y resulta que a mi Lucero me la han mortificado mucho con el aspecto físico de su hija Lucerito, quien a pesar de que es una niña, las primeras fotos que se publicaron pues no le fue muy bien con los seguidores de su mamá, pues me le dijeron ‘fachosa’, ‘masculina’, ‘poco agraciada’ y una serie de barbaridades que resultaron ofensivas para mi Lucero chiquita que tuvo que bloquear a mucha gente que la seguía y que insultaba a su hija.

Ayyyy mijos y mijas con las criaturas no… con los artistas lo que quieran pero hay que respetar a los chamacos, por más feos, raros que estén, hay que respetarlos mijas, porque a mí no me gustaría que se atrevieran a criticar a mi niña ni a mi niño… Pues así mi Lucero que defendió a capa y espada a mi mijita Lucerito Mijares quien sin duda sí se parece a su mamá, pero se abrió un debate debido a que sus fotografías desataron comentarios de todo tipo y muchos no le hallaban parecido ni a Lucero, ni a Mijares quien es su papá.

Pero su amiga LA CHACHA, abajo les tiene primero las fotos de Lucero de bebé, una cachetona preciosa de ojos grandes y cafés, con sus pestañas de modelo preciosa, sus chinos castaños, una nariz chatita y una sonrisa del millón, esa fotografía se puede ver en una cuenta de Instagram llamada ‘lucerito_hogazamicrushonly’ en donde podemos ver hasta un comparativo de Lucero muy coqueta de niña con una pose similar ya de 50 años, donde claramente vemos la naturalidad de mi chiquita preciosa…

Pero a continuación, su amiga LA CHACHA les trae el comparativo con su hija Lucerito Mijares para demostrarles que sí tienen muchas cosas parecidas… ante todo las pruebas mijitas…