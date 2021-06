Jenni Rivera ‘revivió’ en inesperado video afuera de un restaurante

La diva de la Banda dedicó un mensaje a las personas que la criticaban

Rodeada de fanáticos, la cantante estaba ¿borracha? Mijos y mijas amigos de su comadrita LA CHACHA, bienvenidos a este espacio de lavadero en donde le damos duro a los trapitos sucios de las celebridades, así que siéntense, pónganse cómodos y preparen su vista para el chisme que les tengo hoy y tiene que ver con mi Jenni Rivera y un video que acaba de aparecer. ¿Será que mi cantante consentida por fin ‘resucitó’ de la muerte trágica que tuvo? Dios me perdonaría por desear eso, pero fíjense mijos que por ahí en las redes sociales, de repente una sale descubriendo cosas, como fotos, videos y cuanta cosa aparece, que ya ni se sabe si son ciertas o no, pero esta vez, sí es verdadero lo que les tengo de mi Jenni Rivera. Jenni Rivera ‘resucitó’ y se filtra inesperado video Pues ándale que entre tanto video que dejó esta mujer antes de partir a mejor vida, uno se acaba de filtrar y vayan ustedes a saber de dónde rayos lo sacó la cuenta de Instagram de ‘Escándalo’ que fue en donde se compartió, que me quedé atónita porque se me hace que mi Diva andaba ¿ebria? Sabemos que a mi chiquita Jenni Rivera le daba por el chupe, así hay que decirlo mijos, no en vano tenía una marca de tequila, pero que se daba sus escapadas para irse a cenar, a echarse unos drinks y pues esa ocasión no fue la excepción porque la captaron fanáticos y hasta se detuvo a ‘echar fiesta’ con ellos.

Todo ocurrió en plena calle y la gente enloquecida Yo al ver el video, se me erizó la piel porque cómo es posible que alguien tan alegre, tan bella, tan poderosa y tan amable con su gente (aprende Rosie), haya terminado con una muerte tan fea y trágica mijos, pero bueno, yo al principio dudé si era ella y hasta que vi la descripción del video lo comprobé: “LA DIVA!!!! Ella era única la verdad y hasta el día de hoy no hay quien le iguale!!!! Y debo ser honesta, yo no conocía mucho de su música, hasta ese día que salió en las noticias de su accidente, yo estaba en reposo ya que había nacido mi primer hijo y no se si eran mis hormonas pero sentí tanto su muerte y lo primero en quien pensé fue en sus hijos, y ahí también empecé a conocer de Chiquis y la familia Rivera”, escribió la administradora de la página de ‘escándalo’ en Instagram.

¿Jenni Rivera ‘resucita’ y andaba enfiestada? Pues resulta que en el video se puede ver cómo fanáticos rodeaban a mi Jenni Rivera quien andaba muy ‘animada’, por no decir ‘ebria’ y con copitas de más, aparentemente y pues se detuvo a complacerlos dedicándoles una canción emblemática de ella y con dedicatoria especial a todas las mijitas que la criticaban: “La de los ovarios, la de los ovarios”, le piden sus fanáticos a la Diva de la Banda que muy sonriente se alista para comenzar a cantarles acapella y dice “Va”, antes de comenzar a entonarse: “Dicen que viene la jefa, miren como estoy temblando no sé de quién será jefa si nadie le hace caso y las que dicen ser reinas, son de un pueblo abandonado”, comienza cantando mi reina.

Jenni Rivera ‘resucitó’ en un inesperado video Y luego mi chiquita hace una pausa para gozar el amor de su gente y mientras le echan porras y le aplauden en plena calle, que yo digo que acababa de salir de un restaurante, porque era en la noche, pues ella como toda una Diva empoderada se dejó querer y yo amándola como siempre: “Para los nuevos atrevidos, para los imparables de borrachos, y las borrachas también… y los papacitos de Jenni Rivera”, se escucha decir a mi cantante preciosa entre copas y muy feliz mandando saludos a sus fans, para después volver a entonarse y cantar de nuevo la canción.

Jenni Rivera dejó claro que ella es la ‘La Gran Señora’ “No le busquen pies al gas (sic) si saben que van a hallarle, pa que se meten conmigo, si no me meto con nadie, si querían que contestara, ahora vamos a rogarle, sigan moviendo las jetas, ya se le va en estar tirando, sigan poniéndome esmero, sigan buscándome clavo, búsquenlo hasta que se encuentren, los ovarios que me cargo”, terminó mi chiquita. Yo parecía que estaba viendo un concierto de ella muy feliz y con las lágrimas en los ojos porque a la mijita claro que se le extraña y nadie ocupa su lugar aunque muchas traten, y es precisamente de este tema el que salió a relucir en este video mijos porque ¿a quién creen que le mandaron saludos? Pues a mi Chiquis Rivera…

Chiquis Rivera fue comparada con su madre y ‘salió perdiendo’ Ya sabemos que a mi mijita Jenni Rivera me la quieren comparar con todas pero ella tiene su lugar muy ganado, pero mi Chiquis Rivera, mi hot tamale está detrás buscando tener una carrera decente en la música y pues nomás no lo consigue, ni con tanta escándala que se avienta mijos, pero precisamente en este video, la gente pues le mandó mensajes y críticas: “Era auténtica y humilde, nunca se le subieron los humos y tenía conque”, “Lo que le hace falta a Chiquis es ser original quiere copiar a su mamá en todo”, “La diva por siempre, aunque muchos critiquen a Chiquis incluyéndome, ella es la persona sin temor a equivocarme que más ha sufrido la muerte de Jenni”, “Ella si era original cero copia… puro acapella”, “Ella sí cantaba”, expresaron.

¿Chiquis Rivera llegará a ocupar el lugar de su mamá? A la hot tamale no me la dejan en paz y es que ella solita se ha puesto en el ojo del huracán con semejante cosas que hace y los escándalos, ya ven que ahora anda de novia con otro mijito y ya no le da pena mostrar su amor con el fotógrafo de su comadre la Becky G… acaba de ganar el Latin Grammy y en vez de seguir con la música sacándole provecho, se ‘pone el pie sola’. La gente opina y dice lo siguiente: “Supérala @chiquis, podrás? jamas”, “que mires que tú mamá fue y será más superior que tú así que ya deja de cantar esa canción que a ti ni te sale”, “Exacto pero parece como si esta muchacha (Chiquis) se mete a los hogares de estas mujeres y destruye la vida de ellas digo es lo único que se me ocurre para despotricar con tanto odio contra ella creo sin equivocarme que NINGUNA de las que ODIAN a la hija vivieron con ellas ni medio día”, “Hay te habla tu mamá Chiquis”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE JENNI RIVERA SALIENDO DEL RESTAURANTE

¿La quieren seguir explotando? El caso es que desde que se nos murió mi Jenni Rivera, es obvio que la familia iba a sacar provecho de ella mijos, pero la verdad es que Rosie Rivera fue la más ganona porque manejó la imagen, se quedó con la casa, y con razón mi Chiquis Rivera ya no la puede ver ni en pintura. Cuando hay dinero de por medio, hasta la familia más unida se va quebrando y eso le ha ido pasando a la familia de mi Diva, tan es así que fíjense que les paso la chisma de la hot tamale anda poniéndoles los abogados para que la familia rinda cuentas del dinero de su mamá y pues ándale que están todos temblando…

Chiquis Rivera va a mandar ‘investigar’ a su propia familia Pues a la par de que se nos filtró este video mijos, fíjense que la familia de Jenni Rivera está que tiembla, porque hoy se publicó en una revista mexicana, la ‘TvyNovelas’, que mi Chiquis Rivera se empedró y está exigiéndole a los tíos que le rindan cuentas de dónde rayos fue a parar toda la lana de mi chiquita Diva. Así es, una tipo auditoría que la ex de Lorenzo Méndez piensa exigirle a sus tíos Rosie y Juan Rivera para que den detalles y desglosen así como contadoras, la fortuna de mi niña y lo que han hecho con todo el dinero que la dinastía ha ganado lucrando con la imagen de nuestra Gran Señora.