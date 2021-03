Chiquis Rivera decidió darle 100 dólares a unos fanáticos sin imaginar un comentario que sufriría

La hija de Jenni Rivera era maquillada mientras seleccionaba a los ganadores

Una supuesta fanática, terminó insultándola y ella no se quedó callada Mijos y mijas amigos de LA CHACHA, aquí su comadrita regresó para llevarles una chisma muy buena y hoy se nos viene de una consentida nuestra: Chiquis Rivera y su dinero y sus insultos y su maquillaje, porque la hija de Jenni Rivera está otra vez dando de qué hablar. Yo ya estoy curada de espanto con la hot tamale porque mi chiquita está como juez en un programa de talento, y en esta ocasión aprovecha para subir fotitos de cómo se ve y pues ándale que se le ocurrió hacer una dinámica para disponer de su fortuna y regalar dinero a sus fans. Chiquis Rivera estaba siendo maquillada cuando recibió algo inesperado El caso es que primero yo me quedé asustada de la transformación que le hacen a mi Chiquis Rivera porque le estaban haciendo el mentado contouring que es aplicarle en el rostro a las mijitas una especie de delineado para hacer la cara más estilizada y naturalmente se vean más delgadas. Mi chiquita debe pasar un buen rato para disimularle sus gorditos de la cara y así se grabó con casi la nariz de Michael Jackson y yo toda anonadada por cómo se veía, aunque era apenas el comienzo, total mijas que empezó a decir que iba a regalar 100 dólares a sus fans…

Mientras era preparada para su show, la hija de Jenni Rivera recibió un insulto Mientras era maquillada para el show de talento, mi Chiquis Rivera hizo una dinámica de elegir a los fanáticos que le hayan dejado los comentarios más bonitos en una reciente fotografía que había publicado y pues ándale que el amor comenzó a ser enviado para mi hot tamale. Desde que era un ser humano hermoso, que si los inspiraba, que si la utilizaban de modelo de vida y cosas así le dijeron sus bees (abejas) como llama a sus fanáticos y ella ya saben mijos, empoderada, maravillada y consentida, sin imaginar que ‘cacharía’ a una supuesta fan, con un mensaje de odio…

Chiquis Rivera regalaría dinero a quienes le mandaran tiernos mensajes Ya sabemos que la chiquita está muy ocupada trabaje y trabaje para hacer crecer su fortuna y pues hace poco mis compadritos de Mundo Hispánico les informó que su fortuna ascendía a 3 millones de dólares y creciendo, así que la hija de Jenni Rivera pues tiene dinero para regalar. Así lo demostró al seleccionar a sus fanáticos con los mensajes que recibió y pudimos ver en un video de Suelta la Sopa lo que dijo: “Muchas gracias a toda la gente que participó en el post de ayer y me voy fijando, la última persona que ya le iba a mandar su dinero, estaba esperando su cash up, me doy cuenta que es una hater confundida”, comenzó diciendo.

La fanática de Chiquis Rivera la insultó y quería ganarse dinero Mi Chiquis Rivera fue vilmente burlada por esta muchachita que participó en la dinámica de los mensajes para ganarse 100 dólares cuando ándale que se dio cuenta que la mijita la había insultado antes queriéndose pasar de lista y ella no dudó en dejarla en ridículo: “Habla Mier… y media en los DM (mensajes directos), pero se pone a participar en los mensajes para ganarse los 100 dólares, o sea, súper confundida la vieja, saluditos mi amor, aquí te voy a poner un blast para que toda la gente sepa el tipo de persona que eres…”, se empedró mi hot tamale.

Chiquis Rivera exhibió el mensaje de la supuesta fan con tal de ganarse dinero Resulta que la mijita estaba super pendiente de la vida de Chiquis Rivera porque la hija de Jenni Rivera le evidenció como debe de ser, desenmascarada quedó la hater con la captura de pantalla en la que la muchachita le decía: “Qué ridícula como mezclas el inglés y el español”. En otra captura aparecía mandándole emojis de cerdo, como ya ven que le decían a la Chiquis Rivera desde hace tiempo, y para eso mi hot tamale escribió: “Qué triste que una mujer se exprese (lo tenía mal escrito) así de otra, shame on”, le contestó en una ocasión, pero las cosas no pararon ahí…

La cantante decidió darle una lección a la mujer que la insultó Tras llamarla ridícula y hasta ‘cerda’, Chiquis Rivera siguió dándole una lección a la mujer que la insultó: “Que Dios te bendiga, te deseo lo mejor y pues para la otra piénsala bien baby ¿ok?”, mandándole un beso a la chiquita, pero ándale que decide lo impensable. “Y luego piensas que te voy a mandar cien dólares, o sea, no, estos son para mis bees, para la gente que realmente me apoya, está bien, no me tienes que apoyar, pero tampoco no manches…”, expresó la hija de Jenni Rivera mientras estaba terminando de ser maquillada.

Chiquis Rivera entregó los 100 dólares a la mujer que la insultó por mensajes “Ok, pues la pensé muy bien y no puedo dejar que las acciones de otras personas cambien la persona que soy yo y yo soy mujer de palabra y pues sí me gustó su comentario (en la dinámica), porque la verdad dijo algo bonito y luego ya me di cuenta el tipo de persona que es”, dijo mi muchachita ya más calmada. Que tampoco es que la Chiquis Rivera estuviera alterada, pero sí sorprendida por el cinismo de la mijita que para sorpresa de muchos, terminó ganándose el dinero de la hot tamale: “Así que está en ella el cambiar, yo voy a cumplir, voy a mandar los 100 dólares porque sí elegí su comentario”, dijo mientras yo estaba impactada.

La fanática tuvo que disculparse por lo que expresó de la cantante Todavía mi reina recibe los insultos de esta mujer y ándale que regala su dinero y dio cátedra de clase mi Chiquis Rivera: “Yo se lo dejo a Dios, así que por favor bees no me la vayan a atacar, no vayan a hacer nada de bullying, hay que dejar las cosas así y pues ojalá que ella aprenda a través de esto, te voy a mandar los cien dólares porque así es”, comentó. Pero los fanáticos no se quedaron callados y empezaron a atacar a la mijita por lo que dijo a Chiquis Rivera, por eso le envió un mensaje disculpándose: “Hola Chiquis, de antemano mil disculpas por mi comentario, es de humanos equivocarse te lo digo de corazón, y no es por el dinero, antes no te conocía y mi comentario de que eres una Ching…. es porque lo eres”, se puede leer que le escribió la fan. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

Chiquis Rivera terminó dandole dinero a su hater La muchachita aprendió y terminó con la cola entre las patas: “Sólo un favor, ya no me comentes nada público porque sí están mandando muchos mensajes ofendiéndome, que Dios te bendiga”, o sea que ella sí puede ofender a Chiquis pero cuando le toca a la mijita, ya no le gustó… Si así hay varias, que bárbara la mujercita y encima se ganó los 100 dólares, que ya quisiera yo, aunque esperemos que haya aprendido la lección. La gente comentó: “Por cien dólares hace tanto rollo!”, “Esta bacon siempre con drama.. sigue con tus filtros!”, “Vete a la farmacia y cómprate un poco de vergüenza Con tus 100 dolaritos”, “$100 dólares de verdad hacen que una persona cambie su manera de pensar sobre otros ? Este mundo cada vez esta peor”, dijo varia gente.