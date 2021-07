Toni Costa y Adamari López encontraron muy buenos consuelos tras su separación

A semanas de su ruptura, los dos son vistos con personas muy atractivas

Adamari López junto a un apuesto galán y Toni Costa con una bailarina muy sexy Mijos y mijas amigos de la CHACHA, su comadrita está de regreso y después de una semana muy ajetreada, aquí les tengo la chisma de hoy con Adamari López y Toni Costa apareciendo muy acompañados y siguiendo con sus vidas tras la dura separación; ándale que los dos aparecen con un hombre y una mujer respectivamente, muy antojables y aquí les digo quienes son. Pues ya mijos, ni pa que llorarle a esta pareja si ya andan más que bien tras impactarnos con su separación desde hace varias semanas y mientras aquella mujercita chaparrita preciosa se nos empodera en Hoy Día con cuerpazo más delgado y vestidos despechugados, ahora también apareció con un apuesto galán. Toni Costa y Adamari López se están ‘consolando’ con muy buenas compañías Resulta que ella no es sola, pues también su ex, Toni Costa ya anda de viaje, dando clases, de empresario y de papá dedicado a Alaïa con miles de actividades que lo mantienen muy ocupado para no pensar en su ruptura con Adamari López y pues los dos ya pasaron esa tormenta de dolor mijos y lo demostraron recientemente. Aquí les voy a tener los pelos de la burra en la mano como acostumbro, con pruebas de fotos y videos que la gente no pudo dejar pasar para comentar y decir si los dos ya andan en su papel de conquistadores con nuevas parejas o pretendientes, pero comencemos primero con el bailarín español.

Una guapa mujer apareció muy juntito a Toni Costa Fue en el Instagram de ‘Univisión Famosos’ donde casi me caigo de la cama con un video que publicaron mijos, porque mi Toni Costa ya ven que anda en España y pues a distraerse y a pasear a Alaïa pero resulta que también aprovechó para encontrarse con una misteriosa mujer bastante guapa por cierto. Yo impactada porque se veía muy feliz y pendiente de la chica que dicho sea de paso, andaba comentándole mensajes a Toni Costa y en una fotografía le puso: “Te quiero hasta el infinito y más allá”, y yo alarmada haciendo las pesquisas emocionada para investigar sobre ella y de dónde salió y que descubro que es bailarina también.

Adamari López está en su mejor momento, con todo y la separación Mientras yo estaba alarmada buscando información de la guapa mujercita junto a Toni Costa y descubría lo impensable, pues que me salieron también fotos de mi Adamari López más regia y potente en vestidazo y cuerpazo y caraza y piernaza… Esa chaparrita está en su punto máximo y mejor momento. Ya quisiéramos muchas mijas estar así como mi Adamari con esa seguridad y esas ganas de seguir adelante con tanto goce y con ganas de conseguir a hombres por doquier… Parece que se le va a conceder pronto ese deseo porque cada vez más se rodea de galanes y si no me creen, respiren y prepárense para ver una foto muy comprometedora.

Adamari López ‘consolada’ con un galán Pues vean nomás la fotaza que se cargaron estos mijitos y se trata de mi niño Frederik Oldenburg, comentarista y presentador deportivo de Telemundo y ándale que salió muy junto a mi Adamari López en una imagen posteada en el Instagram de ‘Hoy Día’ y yo sorprendida y dolida a la vez. Sorprendida porque mi nena se veía preciosa en ese vestido azul y porque esa sonrisa nadie se la quita y dolida porque se ve mejor con ese mijito de Frederik que con Toni Costa y aunque sabemos que ellos son solamente compañeros de Telemundo, pues la gente empezó a gozar sobre la pareja mijos…

La gente estaba fascinada con ‘la nueva pareja’ de Adamari López La gente estaba que los comía a los dos por ser una ‘pareja’ muy bonita, aunque desde ya les digo que son compañeros de trabajo, aunque sí en efecto se ven muy bien juntos mijos y pues las esperanzas de que Adamari López vuelva con Toni Costa se disipan cada vez más y luego teniendo a estos compañeros de televisora pues la tentación está dura: “Hacen buena pareja, está guapo”, “Está guapo pero se ve mucho menor que ella”, “Eso es lo que le gusta a ella”, “Que bellos los dos”, “Bellos…hacen buena pareja upa!!”, “Muy juntos espero que solo sean amigos de trabajo por que el ex de ella si la amaba le dio su lugar siempre”, “Se ven lindos si fueran pareja ! Así es que se merece un hombre mi Adamari”, “Lindo color de vestido, y el compañero de foto muy guapo”, puso la gente.

‘Se descubre misterio’ de la mujer que salió junto a Toni Costa Pues la gente acalorada con esa bonita foto de Adamari López junto al galán aquel y yo devastada buscando información sobre la mujer que aparece en el video y ándale que se descubre que es ni más ni menos que ¡su hermana! Así que pueden descansar un poco de que Toni Costa tenga un ‘romance’. Al menos de que salga en secreto con alguien que ni hemos conocido pero no creo… Fíjense que él estuvo de viaje por España, si no, es que haya sigue y pues se dio un paseo por una academia de baile y ahí nos presentó a su guapa hermana que también es bailarina y está muy bella mijos…

La relación de Toni Costa con su hermana es muy bella “Soy yo, mi hermano es más guapo que yo, por eso me tengo que arreglar”, dice mi niña la hermana de Toni Costa mientras presume que el bailarín la visitó en una academia de baile… La hermana de Toni se llama Lorena y es mayor que él y muy guapa mijos y fácilmente se ve que se llevan muy bien. “La gente no te conoce y aquí está mi hermana”, dice Toni Costa grabándola y ella posando dice muy simpática en un entallado vestido negro: “Él es más guapo que yo por eso me he tenido que arreglar hoy para ver si me le parezco”, expresa la bailarina mientras muy contento hace caras el ex de Adamari López. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE TONI COSTA CON SU HERMANA

La gente sigue expresándose muy bien de Toni Costa Lo cierto es que la gente continúa muy atada al amor que sienten por Toni Costa con todo y la ruptura con mi Adamari López, porque en el video mijos, se recibieron muchos comentarios muy buenos de él: “Bueno yo diría que más Toni sus logros su trabajo y tiene muchas cualidades más y se ve que es y hombre humilde y le deseo toda la suerte del mundo”. “guapos los dos hermanos”, “Los dos guapísimos”, “Que guapa la hermana los dos guapísimos”, “Qué bella”, “Estan guaperrimos vamos a bailar Tony jujujujuy con tu hermana”, “Los dos son bellos cada cual con su estilo pero Toni para ti te deseo un mundo lleno de muchos proyectos y muchas cosas buenas lo mereces eres un gran ser humano te mereces toda la felicidad del mundo la vida continua y cuando algo sale de tu vida es porque algo mejor te tiene preparado y será así para callar la boca a esa partida de envidiosos que te han querido hacer daño”, expresó más gente.