Ayyyy mijitas estoy con el impacto de por vida, su amiga LA CHACHA empezó esta columna muy alterada con todo el escándalo que envuelve (otra vez) a la familia Rivera y ahora gracias a que Don Pedro Rivera, padre de mi Queen adorada Jenni Rivera (quien se debe estar revolcando en la tumba) está en tremendo escándalo gracias a un supuesto video sexual que le encontraron!!! Y hoy les hablaré de ese chismerío que está corriendo como pólvora!

Ay Chacha lovers! ¿Qué sería de nuestras reuniones de señoras copetudas y escoberas sin nuestro clan Rivera? Es que esa familia tiene escándalos hasta para aventar como bolo, pues no conforme con tener la pelea de Jenni con Chiquis, el historial de violaciones de sus hijas, los pleitos y arranques del Juan, las declaraciones escandalosas del pastor Pedro, las quejas de la señora Rosa por los albergues, el embarazo de Jacqie, los novios de Johnny, el sobrepeso de Jenicka, la mustia de Rosie y quien sabe cuanta cosa más que Dios guarde la hora no nos hallamos enterado, ahora OTRO VIDEO SEXUAL!!!

Y digo otro, porque esa familia también como que tiene un fetiche con grabarse en la intimidad mijas, porque primero mi Jenni Rivera en escandaloso video sexual, luego la Chiquis Rivera que supuestamente hizo un trío con Esteban Loaiza y la amiga de mi ‘Diva de la banda’ y ahora don Pedro Rivera apareció sosteniendo relaciones sexuales con una mujercita!!!

Alguien agarre a mi Señora Rosa por piedad porque en una de esas y se me le sube la presión como yo estoy ahorita casi casi pegada a la maquinita esa de la presión mijas, del impacto y la indignación! Don Pedro Rivera viejito rabo verde cómo se atreve a hacer eso mijas! Qué falta de respeto! ¿Dónde está la decencia, el pudor, el ejemplo? Ps con razón con semejante ejemplo tenemos videos sexuales de los Rivera para aventar para arriba!

Por si no tuvimos suficiente con el mentado TRA, esa canción sexosa que Don Pedro Rivera, papá de mi Jenni Rivera (quien si estuviera viva, se vuelve a morir de la vergüenza) sacó hace apenas unas semanas donde se le ve ‘manosear’ y ‘bailar’ muy sensual con una modelo de pechos grandes, pues ahora nos dio otro ángulo con otra mujercita y de qué forma!

Pues me le filtraron un video donde claramente se ve a Don Pedro Rivera en la cama con una mujer rubia sosteniendo relaciones sexuales! Dios mi padre bendito, yo cuando lo ví casi me caigo de la cama mijas, porque muchos piensan que fue accidental, pero resulta que no, que se trataría de una estrategia (muy barata y de pésimo gusto) para levantar su carrera musical, porque acaba de sacar esa canción obscena llamada EL TRA!

Bueno, hasta mi Adamari López se impactó mijas, porque aquí les voy a decir lo que dijo mi chaparrita gordita en proceso de adelgazamiento dijo…