Eugenio Derbez dejó en ridículo a su hija Aislinn Derbez por lo que grabó de su calcetín

El comediante dejó ver que su hija no es tan ‘glamourosa’ como aparenta

Aislinn Derbez muerta de la pena, no le quedó otro remedio más que reaccionar con risas

Aló amigos de la CHACHA, su comadrita ha llegado y les traigo un buen chisme de un video que me dejó flipando como dicen los españoles, de pura risa por lo que le hizo Eugenio Derbez a su hija Aislinn Derbez por sus calcetines.

Y es que las celebridades se ven muy en su papel de glamour mijas y de que no repiten ropa y gastan en marcas y toda la cosa, pero pues no sé si mi Aislinn Derbez ande en depresión por lo de Mauricio Ochmann o que.

Porque para que la mijita no tenga chance de comprarse unos calcetines decentes, es por demás, o a lo mejor son de valor muy sentimental y pues así todos rotos se los pone.

El caso es que el ridículo que le hizo pasar Eugenio Derbez a su hija fue una especie de venganza porque a la mijita se le ocurrió un día antes filmarlo en una siesta, criticándolo porque ya parece ‘anciano’.

Ahora, en el video se puede ver cómo están en una casa de campo, aparentemente los mijitos y ándale que de repente Eugenio grabando con su celular, enfoca el pie de Aislinn Derbez y ¡vaya sorpresa!

Pues que mi chiquita anda con tremendo calcetín negro roto y hasta la uña del dedo se le salió y mientras la graba, Eugenio Derbez la pone en evidencia:

“Me estoy vengando por supuesto para que se te quite, para que se te quite, ayer me agarró dormido y me dijo anciano porque me quedé dormido, aquí la muerta de hambre que no tiene ni para comprarse unos calcetines”, dijo el comediante.

Pero de muerta de hambre no me la bajó a Aislinn Derbez: “Muerta de hambre, ya cómprate unos calcetines”, sentenció el comediante.

