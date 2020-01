Página

Mijas y mijos, bienvenidos al espacio y a la central del chisme, del lavadero, de los trapos sucios, del lodazal de las celebridades, los saluda su comadrita la Sasha (nombre de elegancia), pero mejor conocida como LA CHACHA (nombre artístico), ya volvimos a las andadas y estoy más venenosa que nunca después de llorar tanto con lo de mi Kobe Bryant y su familia, así como lo de Verónica ojitos verdes preciosa Castro, y ahora es tiempo de darle su merecido espacio en esta columna de chisme a mi Rica Famosa Latina (Eso dice ella, pero ya no es rica y mucho menos famosa desde que se separó de mi Lupillo Rivera), la Mayeli Alonso, que se quedó sin lo único que le daba status: el ‘Rivera’ (el apellido porque así que ustedes digan ‘Uuuuy cuáaaanta clase le daba estar conectada con la Dinastía Rivera, ps como que no).

Pues déjenme escupo el veneno para contarles que todo indica que mi Mayeli Alonso (empresaria y novia de un cantante de música regional que sólo en su casa conocen) pudiera estar muy afligida y esa tristeza o mortificación la quiso ‘tapar’ con la tragedia de mi Kobe Bryant y su pequeña hija quienes nomás de acordarme como murieron, me duele el prominente pecho (estilo Ninel Conde) que tengo, peeeeero a mí esa mujercita no me engaña mijas, porque LA CHACHA es pensante, es inteligente, es lista, seré muy floja y tragona a veces (como era Mayeli Alonso) pero sé leer entre líneas, las señales…

Resulta que ya ven que ya pasaron varios años de la separación de mi Lupillo Rivera y mi Mayeli Alonso, a quien la familia del ‘Toro del Corrido’ nunca quiso, y después de eso mi Rica Famosa Latina (que por cierto, ya se confirmó una sexta temporada con ella incluída) quedó destruída y solo con su negocio de maquillaje, luego perdió a su amiga Kenia ‘preñada’ Ontiveros y finalmente en su desesperación comenzó una relación con el Jesus Mendoza (el mijito está guapo, pero no es un macho como nuestro Lupillo (ex de Belinda) Rivera, y pudiera ser que esta tragedia de Kobe Bryant le caló en los huesos a mi ex chancha (así le decía mi reinísima de los bienes raíces Sandra Vidal en la serie) y digo ex porque yo creo de la tristeza y la depresión, pues perdió muchos kilos mi Mayeli Alonso, pero ha dejado mensajes que pudieran ‘revivirle’ malos recuerdos y dejarnos las señales de que sigue dolida por mi Lupillo.

Yo sé que esto de la tragedia de Kobe Bryant es empatía mijas y mijos, pero hay que ubicarse y hay que saber dónde sí, dónde no, y quién sí y quién no… hay está la Beyoncé, la Ellen Degeneres, la JLo, ella sí presumieron ser cercanas a ellos, pero Mayeli Alonso que dejara un mensaje… No mijas, sí quedaste muy tocada de tu mente y tu alma comadrita, te nos resbalaste y sin haber trapeado… Pues resulta que esta mujer aprovechó para dejarle un mensaje a Vanessa Bryant, quien quedó viuda.

El mensaje de Mayeli Alonso con todo y faltas de ortografía dice así (dejen agarro mi café y mi dona para escribirles): “El mundo perdió a un ídolo, pero en un hogar una mujer como nosotras (tenía que meterse ella si no estaba tranquila) perdió al amor de su vida y a su pequeña hija , el dolor más grande que un ser humano puede experimentar en su vida , perder un hijo no tiene nombre. Vanessa estoy aquí para ti (como si a Vanessa le hiciera falta que Mayeli esté ahí), pidiendo a Dios por tu corazón, solo el puede consolarte en este momento, se que en momentos así pasan muchas cosas por tu mente , pero el sigue ahí , abrazándote con su infinita misericordia porque eres su hija , y te ama , y se que te dará la fuerza para llevar esto , eres una guerrera , recuerda cada uno de los días difíciles en la vida , Dios te fue moldeando para ser la mujer que eres ahora , le pido que te guíe (que la guíe a ella para que no haga tanta tontería) para entender este difícil proceso🙏🏽 Madres , hijas , esposas , amigas , les pido que nos unamos en una poderosa oración, que llege (Es lleGUE mi reina santísima) a esos 4 corazones , que les de paz , amor , y mucha resignación, que Nunca dejen de ver la luz de nuestro Padre ❤️. Lo siento mucho a todas las familias afectadas 😞 Rip Kobe Bryant ,GiGi y Los demás tripulantes (a los demás muertos los dejó como si ellos no importaran).

¿Ven por qué estoy encabritada mijas? Como que esas palabras de ella no era por la tragedia sino para sacar el dolors que le dejó la separación de mi Lupillo Rivera… pero espérenseeeeee porque todavía hay mucho más!!! Resulta que muy afligida, pero se nos fue a una pachanga y aquí les tengo pruebas…