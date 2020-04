Alaïa, hija de Adamari López es toda una estrella desde pequeña pero ¿es malcriada?

Daniel y Manuel son los gemelos de Biby Gaytán y son adorables, pero ¿son explotados?

Este día del niño, los hijos de Adamari López y Biby Gaytán nos demuestran lo impensable

Bonito día y alóoooo mijos amigos de su comadre la Sasha mejor conocida como LA CHACHA, aquí recién levantada porque he andado agotada física y mentalmente (no se asusten, no tengo coronavirus), sólo que necesitamos a veces un break con cosas dulces y estar pegadas a las redes sociales para chismear y pues resulta que hoy se celebra el Día del Niño en México y otras partes del mundo, acá en EE.UU. es hasta junio, pero hoy se me ocurrió hablarles de los hijos de dos comadritas muy queridas por todos: Adamari López y Biby Gaytán quienes nos han regalado momentos muy lindos con Alaïa y los gemelos Daniel y Manuel, respectivamente, así que hoy les desmenuzaré como pollo esta relación.

Mi mijita Alaïa, hija de Adamari López. es una chamaquita por demás preciosa y hermosa, pero si hay algo que me preocupa mijas es que me la quieran sobre exponer y explotar en redes sociales porque no sé ustedes pero yo opino que hoy los niños no tendrían por qué tener redes sociales tan pequeños y en eso los papás deberían estar al pendiente, pero si hay papás que son alcahuetas son mi Adamari López y mi Toni Costa que ellos mismos le administran una cuenta de Instagram a Alaïa.

¿Y para qué? Pues para sacar lana mijas, dinero, money, porque uno tiene que comer y si a mi Toni Costa no le va bien en el baile o a lo que se dedique, a mi Adamari López deberían pagarle muy bien en su show matutino como para que quieran generar también ingresos en Instagram con la cuenta de su hija Alaïa quien nos preguntamos ¿es una niñita bien educada o una malcriada? Porque ya ven que hay muchos niños que nomás no dan una y se vuelven insoportables y ahí están las celebridades metiéndolos hasta por donde no, aunque no tengan espíritu de ser famoso.

Y es que en un vídeo que subieron al canal de You Tube de Alaïa (sí, también tiene canal de You Tube), pues resulta que podemos ver cómo la mijita chiquita preciosa es muy educada y con un talento enorme para la televisión porque se desenvuelve perfecto y esta vez pudimos ver cómo Toni Costa desempolva del garage una caja con una máquina para hacer algodón de azúcar y se les ocurrió poner a la hija de Adamari López a cocinar, en medio de muchos tropezones que dan risa mijas.

Desde que a Adamari se le cae la tapa de la maquinita ante los ojos de sorpresa de Alaïa, hasta que Toni Costa no sabe cómo preparar el algodón de azúcar y cerrando con broche de oro cuando a Adamari López se le cae en el cuerpo todo el azúcar para preparar el algodón… Pueden ver los momentos aquí en el siguiente video…