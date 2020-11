JLo está desesperada por que los latinos se hagan presentes en las elecciones de EEUU

La Diva del Bronx manifestó su apoyo a Joe Biden y ahora ‘utilizó’ a sus hijos para crear conciencia

Jennifer López invitó a la comunidad hispana a votar y a ejercer su derecho a elegir

Mijos y mijas amigos de LA CHACHA, su comadre está aquí, lista en pleno día de elecciones en EEUU, de votar, de elegir, de decidir, así que me voy a poner como mi JLo de querer llamar la atención con tal de que se me Despierta América para que si no lo han hecho, acudan a emitir su elección.

Los hispanos, y todo el país y hasta el mundo la hemos llevado por las decisiones de Trump, y vuelve a contender de nuevo, así que ustedes deciden si seguimos igual o apostamos por un cambio, cualquier decisión es válida mijos, menos no votar y después quejarse.

Y esto es lo que mi JLo chiquita preciosa piensa por lo que últimamente ha andado muy activa con esto de las elecciones en EEUU y ya manifestó su apoyo a Biden y ya anda de activista y manda videos y cuanta cosa se le ocurre para que vayamos a votar y ahora ándale que ‘utilizó’ a su hijos.

Las criaturas de JLo han de estar fastidiadas de que esta mujer ande por todos lados invitando a la gente a votar como si ella estuviera contendiendo y en un video de Despierta América se nos desbocó.

Los mensajes de artistas como Shakira, como Eduardo Verástegui, como Lady Gaga, como Taylor Swift y JLo han sido muy contundentes manifestando su apoyo a lo cínico y descarado, salvo Verástegui, todos están contra Trump.

Mi chiquito Verástegui ya con saborearse ese puesto, es capaz hasta de besarse con Trump si es necesario, pero las otras mujercitas están desesperadas porque el magnate pierda y no se quede más tiempo al frente del país, por eso son importantes las elecciones de EEUU más que nunca.

Total mijas, resulta que latinas como Eva Longoria, Shakira, Karla Souza y JLo pues han usado todo tipo de temas para invitar a la gente a votar, pero mi Jennifer López no tuvo el menor reparo en ‘meter a sus hijos’ en este tema de las elecciones EEUU:

“En noviembre cuando votemos, todos tomemos en cuenta el votar con el futuro de nuestros hijos en la mente, todo el mundo que me conoce sabe que mis hijos son mi mundo y como cada mamá, quiero lo mejor para ellos, pero una grave amenaza es el cambio climático…”, dijo mi JLo y yo estoy de acuerdo con ellas mijos…

