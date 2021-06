Adamari López ¿está engañando a la gente por su imagen perfecta?

La conductora de Hoy Día ¿está en verdad devastada por la separación con Toni Costa?

¿Qué hay detrás de los vestidos y el maquillaje que presume la boricua? ¡Adamari López en vestidos! Mijos y mijas de la Chacha, aquí su comadrita con el rosario en mano y las veladoras prendidas porque ya se nos descontroló todo lo de la chaparrita y Toni Costa; aquella mujer metida en vestidos que con maquillaje le realzan su apariencia, pero ¿en verdad anda devastada por la separación y lo quiere ocultar? Yo no sé mijos, pero dicen que cuando uno anda devastado y destruído por cualquier cosa, uno trabaja más en verse bien con su imagen y puede que esto coincida con cómo mi chiquita Adamari López se ha visto en los últimos días porque ¡ah qué barbarie! esta mujer no deja a nadie indiferente con tantos vestidos que ha sacado. Adamari López y sus vestidos son la ‘sensación’ en ‘Hoy Día’ Ya sabemos que la mijita está disque trabajando para reconciliarse con Toni Costa, según dijo en ese video que nos dejó partida el alma donde lo confirma mijos, pero ¿y si no? ¿Y si nos está mintiendo viéndonos la cara de estúpida como la vez que dijeron que se hizo algo de amarre en ele estómago para bajar de peso? ¿Por qué creen que tengo las veladoras puestas? Dios da y Dios quita y mientras nos arrebató la pareja y su estabilidad, nos aventó los vestidos de Adamari López más acuerpada, acinturada, sexy, despechugada, cínica y sensual que nunca, porque esa es la mera verdad, aunque en una reciente foto dicen que traía puesto el de la quinceañera.

Los vestidos de Adamari López ¿tienen un truco mágico? Desde hace mucho por su estatura a la chiquita me le ponen vestidos que dejan al descubierto esas piernas tonificadas que hasta hace algunos meses junto con sus ojos eran lo más destacable de ella, pero conforme se fue empoderando y envalentonando para dejar a Toni Costa, esta mujer dijo ‘agárrense que ahí les voy’. Y ahora nos saca unas vestidos que nos dejan de ‘mana, cúbrete y cálmate’ dejando ese cuerpazo jugoso sin rincón qué explorar porque la Adamari López si no anuncia la separación, casi estamos seguros especulando que por esa imagen ya traía novio y andaba de coqueta en busca de otra pareja, que ese rumor aún sigue mijos…

¿Está devastada o no por la separación con Toni Costa? Aquí les tengo las pruebas mijos, yo sé que en ‘Hoy Día’, no iba a salir vestida como en el video ese que grabó en la sala de su casa toda demacrada y hasta con ojos hinchados como si hubiera llorado para que todos nos conmoviera su anuncio de la separación, pero me la pusieron como de madre superiora un conjunto muy raro. Y yo tampoco esperaba que al dar delicada noticia pues saliera enseñando descarada pierna y pechugas, pero creo que estuvo muy exagerado que también no diera un anuncio con atuendos que generalmente le vemos como los vestidos que saca en el programa que ¿ocultan que está devastada o será que no le pudo lo de Toni Costa?

¿Le ponen vestidos de quinceañera a Adamari López? Esta mujer no está pasando por un momento muy bueno en su vida personal, pero en la profesional nos tiene a todos encantados con sus vestidos y la manera en que la visten para ‘Hoy Día’, y si no es acinturada, le ponen colores que le realzan la piel, los ojos y la silueta. Ya se nos puso naranja, ya se nos despechugó de rosa, ya se acinturó de verde, y ahora dio paso en la más reciente de ‘Hoy Día’ a un vestido azul que parecía una cortina mal cortada mijos, iba muy bien pero me la dejaron caer de una forma descarada con esas garras, pero ¿qué tal su semblante? Fresca como la brisa de la bahía.

¿La gente ya no perdona que no sufra por Toni Costa? Yo no me la quiero ver llorando porque no hay día que esta mujercita no derrame lágrimas en ‘Hoy Día’, pero la gente también está atravesada con que si está sufriendo o no, porque pues se ve regia e impecable, como si la separación hubiera hecho lo contrario y en lugar de devastarla, haya respirado mijos. En la foto, la gente puso: “Estos vestidos que le han puesto esta semana parecen de quinceañeras. Pónganle mejores estilos de mujer adulta”, “Parece una niña.. Y no eres una niña! Usa ropa para tu edad… Y lo que presumía es sus redes era pura publicidad porque de la noche a la mañana dice que sigue con su buena alimentación no es una excusa para terminar una relación donde vendieron una idea de pareja ideal”.

La última publicación junto a Toni Costa como pareja La gente no perdona y a la mijita que dicho sea de paso, ya no porta anillos, por si el Toni Costa le haya dado un anillo de compromiso, pues ya se lo quitó, y me puse a ver la última publicación juntos como pareja y pues me devasté más porque hace 15 semanitas los dos estaban rebosantes de amor mijos y eso acabó: “Te amo cariño mío! Que sigamos siendo cómplices, amigos, amantes, que bailemos juntos toda la vida, que las risas , la alegría, el respeto y el amor sean siempre nuestros aliados. Happy Valentine’s Day”, eso fue el 14 de Febrero en pleno San Valentín por lo que me niego a creer que desde enero estaban separados ¿o me vieron la cara de estúpida mijos?

¿Le sentó mejor la separación a la ex de Toni Costa? Pues yo puedo ver y volver a re ver fotos de Adamari López ahorita en Hoy Día y pues no encuentro la tristeza por ningún lado mijos, ¿será cierto que ya estaba cansada y lo que quería era liberarse del bailarincito de Zumba? Ando muy venenosa, ya lo sé, pero eso es porque no me gusta ser engañada… aunque a mi me extraña esto que dijo en el video de la separación: “Como bien saben llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado. tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de procrear a nuestra querida Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, dijo la mijita y yo sigo sin hallar una conexión entre eso y la separación.

¿Ya su salud mental estaba deteriorada? Adamari López levanta sospechas Ay mijos, ora verán que les voy a venir desmenuzando estas palabras de mi chiquita porque yo que tanto la defiendo ni la entiendo en estos momentos y menos cuando dice cosas como estas: “Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar pero sobretodo en el de mi hija Alaïa, es precisamente por ella que les agradeceré mucho respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo, los quiero mucho, gracias”. ¿O sea que no tenía paz mental ni bienestar con Toni esta mujer? Yo me niego a creerlo porque no duras 10 años con una persona que nomás no te hace bien ¿o habrá sido una relación tóxica? Pero me molesta que luego hayan aparentado hasta hace apenas unas semanas que todo era maravilla y de repente ¡PUM! nos dejan caer semejante bomba mijos y nos dejaron en ruinas…

¿Quiere disfrazar su tristeza con vestidos caros y maquillaje? Si Adamari López está sufriendo por Toni Costa, con los vestidos que se pone en ‘Hoy Día’ lo disimula super bien porque si no enseña el piernón, enseña el chamorrón, y los brazos que ya se le están tonificando y se acintura y se despechuga, pero la gente no perdona mijos y su descaro trae consecuencias con comentarios: “Ya tienes 50!!! Usa ropa de tu edad!!!”, “Debería de dejar de usar esos vestidos de niña de diez años”, “Ada sigues haciendo tanto show por la separación”, “Me gustaría preguntarle a Ada, sí hasta los últimos días antes de anunciar su separación de Tony, ambos no hacían más que presumír sus arrumacos y besuqueos en las redes sociales, presumían sus lujos, sus vacaciones, presumían la casita de muñecas de Alaia, todo parecía ser la gran familia feliz …. y ????…. que pasó que en poquito tiempo todo eso se esfumó?…. o sea , algo de esa historia me huele mal ….”.