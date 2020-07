El coronavirus sigue haciendo de las suyas en todo el mundo y los artistas están cayendo como moscas contagiados

Se revela que Érika Zaba, integrante de OV7 que acaba de tener a su bebé está contagiada junto con su esposo y su pequeño hijo, así como su empleada doméstica

Además, el cantante Prince Royce sorprendió a todos con la confesión que hizo del COVID-19 suplicando ayuda

Ay mijas, aquí LA CHACHA reportándose y más alarmada que nunca, porque en la medida que vamos para los 3 millones de contagiados de coronavirus en EEUU pues más casos cada vez cercanos y justo cuando les daba a conocer los contagios de Roberto Carlo y del papá de Raúl Méndez, ahora se suman otras dos celebridades que reportan casos de esta pandemia, se trata de la cantante Érika Zaba, integrante del grupo pop OV7 y de nuestro querido Prince Royce, y cada uno de los casos son de sorprenderse por lo que dijeron.

Ya estoy con el migajón del pan mijas para recuperarme de los sustos que me dan enterarme de estos casos, porque estoy comenzando a aterrarme porque la gente no se está cuidando y eso me pone mucho de nervios, y peor aún, porque según lo comenta Érika Zaba, quien por cierto acaba de ser mamá hace unos meses, ella se cuidó hasta el cansancio y ni así se protegió del coronavirus y por si fuera poco con ella tenerlo, también se contagiaron su esposo, su bebé de meses y su empleada doméstica…

“Hay situaciones que uno no puede controlar por más que te cuides, ahora fue mi caso y el de mi esposo, dimos positivo en Covid, estamos bien, cuidándonos mucho y tomando todas las precauciones para que salir bien de esto, Emiliano y Angelina está bien! Los médicos dicen que los 4 somos positivos”, fue lo que publicó Érika Zaba en su Instagram, pero dio más detalles en un video que les comento más adelante mijas… Aunque al que le fue peor es a su bebé Emiliano porque no puede estar tan cerca de sus papás y dio a entender que también está contagiado…

El caso de ambos, de Érika Zaba y de Prince Royce me altera porque muchos de nosotros sin duda hemos hecho caso de quedarnos en casa y de respetar todas las medidas de salubridad posibles para no contagiarnos, pero es horrible que ni eso sirva para cuidarnos del coronavirus y enterarnos de estos casos, definitivamente te quiebran la fuerza de voluntad que una tiene mijas, porque no evitas pensar que hagas lo que hagas, te va a dar…

Mientras Érika Zaba, integrante de OV7 contó su experiencia, ahora fue Prince Royce quien dijo lo propio: “Fui diagnosticado con el COVID-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas. Mi caso ha sido leve y me estoy sintiendo bien. Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia – este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo”, comenzó escribiendo mi chiquito papá Prince Royce.

Y por supuesto mijas, le bajó los ánimos a las fiesteras que pretenden reunirse y celebrar este 4 de Julio: “Este fin de semana festivo por favor mantengan la distancia social, usen sus máscaras, si no tienen que trabajar o reunirse, no lo hagan. Para los jóvenes esto más que por cuidarnos, es para cuidar a los demás, a las personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. Por favor tomemos esto en serio, con responsabilidad y con compasión. Cuidémonos”, fue muy enfático mi mijito…