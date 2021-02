Ana Araujo contó que ella estaba escuchando a su pequeño hijo: “Yo estaba trabajando en la cocina, lo alcancé a escuchar, pude presenciar su acto de vulnerabilidad, tan inocente y a la vez tan valiente. Y su maestra le contesto: “Gracias Mauro por compartirnos tu más grande sueño y sabes qué ? Se te va a cumplir más pronto de lo que te imaginas””, estoy llorando mijos, pero las cosas no terminaron ahí, sigan leyendo…

“El Viernes en una de las clases de la escuelita de Mauro les contaron un cuento sobre un niño que soñaba con volar y ser astronauta . . . Las maestras abrieron la conversación para que los alumnos compartieran su más grande sueño, entre poderes de súper héroe como rayos láser, volar, correr rapidísimo, etc . . .”, comenzó escribiendo la esposa de Pablo Lyle.

Yo ya ni sé qué pensar mijos, pero aparte de lo que hizo, no olvidemos que tiene familia y que su esposa Ana Araujo, ni su pequeño hijo Mauro y su niña más grandecita no tienen la culpa y a deben estar pasando muy difícil sin tener a Pablo Lyle con ellos.

Pues ya ven que el actor guapo mijas, no hay que negarlo, echó a perder su vida por ocurrírsele bajarse a darle un golpe a un señor en un crucero de Miami y eso le costó la cárcel y dos años ya de sufrimiento sin su familia y en espera de su juicio que se efectuará en marzo.

La esposa de Pablo Lyle, quien espera su juicio para el mes de marzo, mandó un fuerte mensaje por lo que escuchó de su hijo: “Abrazo a las familias que están pasando por situaciones de separación, sea cual sea la razón, lo poco que puedo compartirles es que no dejemos de soñar, no dejemos de confiar en el proceso y sigamos construyendo nuestra realidad aceptando la situación y haciéndole frente con amor y paciencia”.

Y cerró pensando en lo más preciado para ella y el actor: “Nuestros hijos están sostenidos, nosotros estamos sostenidos, todo está bien”, qué mujer tan fuerte y valiente, por lo que le tocó vivir en base a la mala decisión de su esposo Pablo Lyle.

No ha de ser fácil vivir este tipo de cosas mijos, y sí tal vez el mijito está pagando caro su acción de ira y ahora lo tiene en la cárcel, pero su familia se está llevando la peor parte.

Los comentarios en el video de ‘Univisión famosos’ no se hicieron esperar: “Y te aseguro que la familia del señor que agredió también sueña que él esté con ellos”, “Siempre que actuemos mal, pensemos en la acciones que eso nos llevará, pensemos en la familia ,en todo lo que nos rodea sin duda lamentable para las 2 familias afectadas”, “Si tu papá no fuera un asesino estaría contigo”, la gente no se tienta el corazón ni un poco.